Eroare flagrantă de arbitraj în “U” Cluj – FC Argeș. Penalty-ul lui Dan Nistor trebuia să fie repetat

Andrei Nicolae Publicat: 2 mai 2026, 23:42

Faza penalty-ului executat de Dan Nistor / Captură Digi Sport

Penalty-ul prin care “U” Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeș în minutul 90+2 ar fi trebuit să fie repetat. Pe o reluare a reușitei lui Dan Nistor, se poate observa cum Omar El Sawy, unul dintre coechipierii veteranului “șepcilor roșii”, intrase cu mult în careu înainte ca lovitura de la 11 metri să fie executată.

“U” Cluj a obținut o victorie crucială în lupta pentru titlu cu Universitatea Craiova, după ce s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș. Meciul părea că se va îndrepta spre un rezultat de egalitate, însă Borța l-a faultat pe Chipciu în careu și i-a oferit lui Nistor șansa să aducă victoria de la punctul cu var.

Gafă imensă de arbitraj la “U” Cluj – FC Argeș 1-0

Deși “șepcile roșii” se pot bucura că au obținut cele trei puncte, asupra victoriei de pe Cluj Arena va rămâne totuși o pată provocată de o eroare de arbitraj. La faza penalty-ului executat de Dan Nistor, Omar El Sawy a intrat câțiva metri în careu înainte ca fotbalistul de 37 de ani să tragă în minge, trecând chiar prin spatele centralului Marian Barbu.

În mod evident, lovitura de la 11 metri ar fi trebuit să fie repetată. Chiar și dacă Barbu nu ar fi avut cum să sesizeze momentul pentru că El Sawy se afla în spatele său, centralul ar fi trebuit să fie notificat de cei din camera VAR.

La meciul de sâmbătă seara, arbitrii VAR au fost Sebastian Colțescu și Sebastian Gheorghe.

Pentru “U” Cluj urmează partida de pe teren propriu contra Rapidului de pe teren propriu, în timp ce FC Argeș o întâlnește în deplasare pe Dinamo.

