Dan Nistor, “fanul” lui Dinamo după ce a fost decisiv în U Cluj – FC Argeş 1-0: “Sperăm să-i încurce”

Dan Nistor (37 de ani) a oferit prima reacţie, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş, scor 1-0, în etapa a şaptea a play-off-ului. Veteranul clujenilor a marcat unicul gol al partidei, în minutul 90+2, din penalty.
Dan Nistor speră ca Dinamo, fosta sa echipă, să o încurce pe Universitatea Craiova în meciul care se va disputa duminică, de la ora 21:00. După victoria cu FC Argeş, U Cluj i-a egalat pe olteni în fruntea campionatului.
Dan Nistor le-a mulţumit fanilor prezenţi pe Cluj Arena şi a subliniat că partida cu piteştenii a fost una extrem de dificilă. Mijlocaşul clujenilor este cu gândul la finala Cupei României, cu Universitatea Craiova, cât şi la ultimele trei meciuri rămase de disputat din play-off.
“Un meci foarte greu. Toate meciurile sunt grele. Fiecare echipă poate să câștige. Ne bucurăm, mai ales după două eșecuri consecutive.
E bine, sperăm să continuăm la fel și săptămâna viitoare cu Rapid. Vreau să le mulțumesc suporterilor, mai ales că ieri a fost 1 mai și au venit într-un număr așa mare.
Sper că la meciul cu Rapid să avem mai mulți suporteri. E o presiune foarte mare, ne dorim să avem această presiune. Cred că avem un lot foarte bun, cred că asta este cheia. Suntem un grup unit și această victorie e foarte importantă.
În continuare, suntem acolo sus unde cred eu că merităm și sper ca Universitatea Craiova să se încurce cu Dinamo.
Cred că ne-am asigurat locul trei, dacă nu mă înșel, al doilea an la rând. Eu zic că este o performanță acest lucru. Dar să nu uităm că avem finala Cupei. Eu cred că aceste patru meciuri pot fi o pagină mare din istoria acestui club”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeş 1-0.
Oaspeţii au avut prima ocazie a meciului de pe Cluj Arena, în minutul 11, când Brobbey-Luckassen a reluat spre poartă, dar mingea a fost deviată în corner. Atanas Trică l-a încercat cu un şut firav pe Căbuz, în minutul 35, şi a fost egal fără goluri la pauză. Stanojev a trimis paralel cu poarta, în minutul 47, apoi a venit lovitura de cap a lui Mendy, respinsă excelent de Căbuz. În minutul 61 Atanas Trică a trimis încet spre poartă, pe lângă Căbuz, dar Oancea a scos mingea care se îndrepta spre gol.
Tot Oancea a produs pericol la poarta gazdelor, în minutul 78, şutând puţin peste transversală, pentru ca trei minute mai târziu Gertmonas să intervină la şutul lui Tofan. În minutul 90 Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalti. Nistor a transformat şi Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa lui FC Argeş.
Clujenii lui Bergodi au trecut, deocamdată, pe primul loc al clasamentului, cu 42 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, care va juca duminică, împotriva lui Dinamo. FC Argeş e ultima în play-off, cu 30 de puncte.
