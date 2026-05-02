Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Nistor, “fanul” lui Dinamo după ce a fost decisiv în U Cluj – FC Argeş 1-0: “Sperăm să-i încurce”

Dan Nistor, “fanul” lui Dinamo după ce a fost decisiv în U Cluj – FC Argeş 1-0: “Sperăm să-i încurce”

Viviana Moraru Publicat: 2 mai 2026, 23:30

Comentarii
Dan Nistor, fanul lui Dinamo după ce a fost decisiv în U Cluj – FC Argeş 1-0: Sperăm să-i încurce

Dan Nistor, bucurie după golul marcat în U Cluj - FC Argeş 1-0/ Sport Pictures

Dan Nistor (37 de ani) a oferit prima reacţie, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş, scor 1-0, în etapa a şaptea a play-off-ului. Veteranul clujenilor a marcat unicul gol al partidei, în minutul 90+2, din penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Nistor speră ca Dinamo, fosta sa echipă, să o încurce pe Universitatea Craiova în meciul care se va disputa duminică, de la ora 21:00. După victoria cu FC Argeş, U Cluj i-a egalat pe olteni în fruntea campionatului.

Dan Nistor, prima reacţie după U Cluj – FC Argeş 1-0

Dan Nistor le-a mulţumit fanilor prezenţi pe Cluj Arena şi a subliniat că partida cu piteştenii a fost una extrem de dificilă. Mijlocaşul clujenilor este cu gândul la finala Cupei României, cu Universitatea Craiova, cât şi la ultimele trei meciuri rămase de disputat din play-off.

“Un meci foarte greu. Toate meciurile sunt grele. Fiecare echipă poate să câștige. Ne bucurăm, mai ales după două eșecuri consecutive.

E bine, sperăm să continuăm la fel și săptămâna viitoare cu Rapid. Vreau să le mulțumesc suporterilor, mai ales că ieri a fost 1 mai și au venit într-un număr așa mare.

Reclamă
Reclamă

Sper că la meciul cu Rapid să avem mai mulți suporteri. E o presiune foarte mare, ne dorim să avem această presiune. Cred că avem un lot foarte bun, cred că asta este cheia. Suntem un grup unit și această victorie e foarte importantă.

În continuare, suntem acolo sus unde cred eu că merităm și sper ca Universitatea Craiova să se încurce cu Dinamo.

Cred că ne-am asigurat locul trei, dacă nu mă înșel, al doilea an la rând. Eu zic că este o performanță acest lucru. Dar să nu uităm că avem finala Cupei. Eu cred că aceste patru meciuri pot fi o pagină mare din istoria acestui club”, a declarat Dan Nistor, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeş 1-0.

Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutateRomânii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
Reclamă

U Cluj – FC Argeş 1-0

Oaspeţii au avut prima ocazie a meciului de pe Cluj Arena, în minutul 11, când Brobbey-Luckassen a reluat spre poartă, dar mingea a fost deviată în corner. Atanas Trică l-a încercat cu un şut firav pe Căbuz, în minutul 35, şi a fost egal fără goluri la pauză. Stanojev a trimis paralel cu poarta, în minutul 47, apoi a venit lovitura de cap a lui Mendy, respinsă excelent de Căbuz. În minutul 61 Atanas Trică a trimis încet spre poartă, pe lângă Căbuz, dar Oancea a scos mingea care se îndrepta spre gol.

Tot Oancea a produs pericol la poarta gazdelor, în minutul 78, şutând puţin peste transversală, pentru ca trei minute mai târziu Gertmonas să intervină la şutul lui Tofan. În minutul 90 Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalti. Nistor a transformat şi Universitatea Cluj s-a impus cu 1-0 în faţa lui FC Argeş.

Clujenii lui Bergodi au trecut, deocamdată, pe primul loc al clasamentului, cu 42 de puncte, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova, care va juca duminică, împotriva lui Dinamo. FC Argeş e ultima în play-off, cu 30 de puncte.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cum se va încheia derby-ul etapei din Liga 1: Universitatea Craiova - Dinamo?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
Observator
A traversat 11 țări ca să ajungă la "polul frigului". Povestea exploratorului român care a înfruntat Siberia
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
Fanatik.ro
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
1:44

Shaun Murphy – Wu Yize e marea finală a Campionatului Mondial! Mark Allen, ratare devastatoare care i-a interzis calificarea
0:39

VideoNebunie totală după ce FC Porto a devenit campioană! S-a declanșat fiesta pe Estadio do Dragao
0:30

VIDEOScenariu incredibil: FC Porto a câştigat titlul în Liga Portugal, chiar dacă Benfica e neînvinsă în primele 32 de etape
0:30

VIDEOFC Porto este campioana Portugaliei! “Dragonii” au învins-o pe Alverca și au câștigat titlul 31 din istorie
0:29

VIDEOReacţia lui Kimi Antonelli, după ce a obţinut al treilea pole la rând şi a egalat performanţele lui Schumacher şi Senna
0:12

Barcelona, cu o mâna pe titlul din La Liga! Real Madrid, obligată să câștige să rămână cu șanse matematice
Vezi toate știrile
1 Rezultatul de care mai are nevoie Cristi Chivu la Inter pentru a câştiga titlul, după ce Napoli a remizat cu Como 2 Ilie Dumitrescu, variantă “bombă” pentru banca FCSB-ului! Mesaj direct pentru Gigi Becali: “Ar fi o lovitură” 3 S-a stabilit a doua echipă promovată în Premier League. O fostă câștigătoare de Cupa UEFA revine după un an 4 “Mai bine nu-l am în fața mea”. Dani Coman, dezlănțuit la adresa propriului jucător: “Să nu te ducă capul…” 5 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în Marele Premiu de la Miami. Max Verstappen, pe locul secund 6 Şapte jucători, OUT de la FCSB. Gigi Becali şi-a făcut lista “neagră” pentru finalul sezonului
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Dorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semneazăDorit de FCSB şi Dinamo, Ioan Vermeșan şi-a dat acordul. Cu cine semnează