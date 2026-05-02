Dan Nistor, “fanul” lui Dinamo după ce a fost decisiv în U Cluj – FC Argeş 1-0: “Sperăm să-i încurce”

Dan Nistor (37 de ani) a oferit prima reacţie, după ce U Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeş, scor 1-0, în etapa a şaptea a play-off-ului. Veteranul clujenilor a marcat unicul gol al partidei, în minutul 90+2, din penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Nistor speră ca Dinamo, fosta sa echipă, să o încurce pe Universitatea Craiova în meciul care se va disputa duminică, de la ora 21:00. După victoria cu FC Argeş, U Cluj i-a egalat pe olteni în fruntea campionatului.

Dan Nistor, prima reacţie după U Cluj – FC Argeş 1-0

Dan Nistor le-a mulţumit fanilor prezenţi pe Cluj Arena şi a subliniat că partida cu piteştenii a fost una extrem de dificilă. Mijlocaşul clujenilor este cu gândul la finala Cupei României, cu Universitatea Craiova, cât şi la ultimele trei meciuri rămase de disputat din play-off.

“Un meci foarte greu. Toate meciurile sunt grele. Fiecare echipă poate să câștige. Ne bucurăm, mai ales după două eșecuri consecutive.

E bine, sperăm să continuăm la fel și săptămâna viitoare cu Rapid. Vreau să le mulțumesc suporterilor, mai ales că ieri a fost 1 mai și au venit într-un număr așa mare.