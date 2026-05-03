Dani Coman vrea să plece de la FC Argeș. Mesaj categoric despre suspiciunile de „blat”, după eșecul cu U Cluj

Viviana Moraru Publicat: 3 mai 2026, 8:18

Dani Coman, la un eveniment / Sport Pictures

Dani Coman a oferit o reacție categorică, după ce FC Argeș a fost învinsă de U Cluj, scor 0-1, în etapa a șaptea a play-off-ului. Președintele piteștenilor a transmis că ia în calcul să plece de la echipă, pe acest final de sezon.

Dani Coman a subliniat că își dorește să se lupte pentru trofee alături de echipa sa, iar situația de la FC Argeș nu i-a permis acest lucru, în actuala stagiune. Fostul portar a transmis că și-a făcut datoria față de clubul care a reușit un sezon remarcabil.

Dani Coman vrea să plece de la FC Argeș

„Singurul lucru la care mă gândesc e la ce voi face eu. Îmi doresc să mă lupt pentru obiective, pentru trofee și în situația asta e greu. Mă gândesc la toate lucrurile, și să rămân, și să plec. Mi-am făcut datoria față de club.

Trebuie să înțeleagă toată lumea că-mi doresc să mă lupt și eu cu șanse reale pentru trofee. Sunt legat sufletește (n.r. de FC Argeș), pentru că de la venirea mea la Pitești, el (n.r. primarul Gentea) nu mi-a greșit cu o vorbă. Tot ce am discutat, așa a fost”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro, după U Cluj – FC Argeș 1-0.

De asemenea, Dani Coman a oferit declarații și despre suspiciunile de „blat” de la duelul cu U Cluj, ținând cont că Florin Borța a comis penalty în minutul 90, când l-a faultat pe Alexandru Chipciu în careu.

Dacă voia cineva să piardă, pierdea în minutul 30, 40, 50. Nu știa nimeni că ajunge Chipciu acolo să-i dea Borța peste picioare. Am încredere în jucători, nu există așa ceva! FC Argeș joacă pe teren. Doar oamenii care nu se pricep la fotbal se pot gândi că Borța i-a dat intenționat peste picioare lui Chipciu. Știa Borța că ajunge Chipciu acolo în minutul 90?”, a mai spus Dani Coman.

