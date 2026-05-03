Moment ruşinos în jocul decisiv al semifinalei Mark Allen – Wu Yize. Ce s-a întâmplat la Crucible

Dan Roșu Publicat: 3 mai 2026, 8:35

Wu Yize, la Campionatul Mondial - Profimedia Images

Un moment ruşinos a avut loc în jocul decisiv al semifinalei dintre Mark Allen şi Wu Yize, de la Campionatul Mondial de snooker.

Înainte ca unul dintre cei doi să puncteze pe tabelă în frame-ul decisiv, partida a fost întreruptă pentru câteva secunde, după ce un spectator a fost evacuat din sală.

“Nu uităm niciodată Dosarele Epstein!”, a strigat acesta chiar în momentul în care chinezul de 22 de ani se pregătea de o lovitură. Asiaticul a fost şocat de gestul oribil făcut de bărbat, care îi putea afecta concentrarea.

Arbitrul Marcel Eckhart le-a cerut oamenilor de ordine să-l scoată din sala de la Crucible pe bărbatul care a ales acel moment pentru gestul total nepotrivit.

Chiar dacă Wu Yize a ratat lovitura respectivă la o bilă roşie, el a fost cel care a ajuns în finală, la capătul unei semifinale dramatice, în care Allen a ratat bila neagră de pe punct în frame-ul 32, una care i-ar fi adus prezenţa în ultimul act.

“Nu înţeleg ce a strigat acel om, dar m-a cam afectat. Mark a avut apoi un avans consistent (n.r. – 47 de puncte), dar sunt foarte fericit”, a spus Wu Yize, la final, citat de metro.co.uk.

Shaun Murphy – Wu Yize, finala Campionatului Mondial

Shaun Murphy şi Wu Yize se vor duela în finala Campionatului Mondial de snooker. După ce “Magicianul” a trecut în semifinale de John Higgins, 17-15, chinezul de 22 de ani l-a învins pe Mark Allen, în decisiv, după un meci dramatic.

Dacă pentru Shaun Murphy, aceasta este a cincea finală a carierei, Wu Yize se află la prima finală de la Crucible

Pentru Shaun Murphy, aceasta este a cincea finală de la Sheffield, acolo unde s-a impus în 2005, după o finală cu galezul Matthew Stevens (18-16). Restul finalelor le-a pierdut, 9-18 cu John Higgins (2009) 15-18 cu Stuart Bingham (2015), respectiv 15-18 cu Mark Selby (2021).

Premiile totale la Mondialul din acest sunt de 2.395.000 de lire sterline. Câştigătorul va pleca acasă cu un cec în valoare de 500.000 de lire sterline, iar finalistul se va mulţumi cu 200.000 de lire sterline.

