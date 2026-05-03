Moment ruşinos în jocul decisiv al semifinalei Mark Allen – Wu Yize. Ce s-a întâmplat la Crucible

Un moment ruşinos a avut loc în jocul decisiv al semifinalei dintre Mark Allen şi Wu Yize, de la Campionatul Mondial de snooker.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte ca unul dintre cei doi să puncteze pe tabelă în frame-ul decisiv, partida a fost întreruptă pentru câteva secunde, după ce un spectator a fost evacuat din sală.

Moment ruşinos la Campionatul Mondial

“Nu uităm niciodată Dosarele Epstein!”, a strigat acesta chiar în momentul în care chinezul de 22 de ani se pregătea de o lovitură. Asiaticul a fost şocat de gestul oribil făcut de bărbat, care îi putea afecta concentrarea.

Arbitrul Marcel Eckhart le-a cerut oamenilor de ordine să-l scoată din sala de la Crucible pe bărbatul care a ales acel moment pentru gestul total nepotrivit.

Chiar dacă Wu Yize a ratat lovitura respectivă la o bilă roşie, el a fost cel care a ajuns în finală, la capătul unei semifinale dramatice, în care Allen a ratat bila neagră de pe punct în frame-ul 32, una care i-ar fi adus prezenţa în ultimul act.