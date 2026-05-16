Filipe Coelho știe cum Universitatea Craiova o poate învinge pe U Cluj, în „finala” de titlu: „Asta trebuie să facem”

Filipe Coelho a prefațat duelul de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj, din penultima etapă a sezonului. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.
Înaintea meciului direct, oltenii au un avans de un punct față de clujeni. În cazul unei victorii, trupa din Bănie va deveni matematic campioană, cu o etapă înainte de finalul sezonului.
Filipe Coelho, reacție categorică înainte de Univ. Craiova – U Cluj
Filipe Coelho a transmis că jucătorii săi trebuie să joace la fel cum au făcut-o pe tot parcursul sezonului. Antrenorul portughez al Universității Craiova a subliniat că echipa trebuie să-și folosească mintea, pentru a putea obține cele trei puncte. El a ținut să le mulțumească și fanilor, care vor umple până la refuz arena din Bănie la ora de start a partidei cu U Cluj.
„Este încă un meci care ne poate aduce un trofeu. Știm că va fi dificil, dar vom da totul. Știm că va fi un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este o nouă finală și vom vedea ce se va întâmpla.
Atmosfera este mereu bună și când avem momente dificile oamenii sunt echilibrați. Știm că suntem pe drumul nostru, vrem să obținem lucruri bune pentru noi, pentru oraș, pentru club. Este bine după ce am câștigat trofeul, dar era bine și înainte.
Trebuie să așteptăm până mâine. Jucătorii trebuie să se recupereze, iar mâine dimineață vom lua decizia asupra echipei și vom încerca să pregătim meciul. Știm că trebuie să jucăm cu inima orașului, cu a suporterilor, dar în același timp trebuie să ne folosim mintea în direcția corectă. Este foarte important pentru noi.
Vreau să le mulțumesc fanilor pentru ceea ce au făcut până acum. Au fost uimitori în toate momentele. Cred că legătura dintre noi și suporteri este mai bună și acum avem o conexiune puternică pentru că echipa merge bine. Jucătorii au ambiție în toate meciurile și de aceea vreau să le mulțumesc. Așa cum am spus, trebuie să luptăm cu ambiția, cu inimile lor și modestia, dar să folosim și mintea”, a declarat Filipe Coelho, într-un videoclip postat de Universitatea Craiova pe Facebook, înaintea meciului cu U Cluj.
Cu câteva zile înaintea confruntării din campionat, Universitatea Craiova și U Cluj s-au duelat și în finala Cupei României. Oltenii s-au impus dramatic, scor 6-5 la loviturile de departajare, scorul după cele 120 de minute de joc fiind de 0-0.
