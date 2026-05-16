Filipe Coelho știe cum Universitatea Craiova o poate învinge pe U Cluj, în „finala” de titlu: „Asta trebuie să facem”

Filipe Coelho a prefațat duelul de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj, din penultima etapă a sezonului. Partida se va disputa duminică, de la ora 20:30, pe „Ion Oblemenco”.

Înaintea meciului direct, oltenii au un avans de un punct față de clujeni. În cazul unei victorii, trupa din Bănie va deveni matematic campioană, cu o etapă înainte de finalul sezonului.

Filipe Coelho a transmis că jucătorii săi trebuie să joace la fel cum au făcut-o pe tot parcursul sezonului. Antrenorul portughez al Universității Craiova a subliniat că echipa trebuie să-și folosească mintea, pentru a putea obține cele trei puncte. El a ținut să le mulțumească și fanilor, care vor umple până la refuz arena din Bănie la ora de start a partidei cu U Cluj.

„Este încă un meci care ne poate aduce un trofeu. Știm că va fi dificil, dar vom da totul. Știm că va fi un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este o nouă finală și vom vedea ce se va întâmpla.

Atmosfera este mereu bună și când avem momente dificile oamenii sunt echilibrați. Știm că suntem pe drumul nostru, vrem să obținem lucruri bune pentru noi, pentru oraș, pentru club. Este bine după ce am câștigat trofeul, dar era bine și înainte.