Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB / FC Botoșani. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție într-o emisiune după ultimul meci din play-off al alb-roșiilor, încheiat cu scorul de 1-1 cu “U” Cluj. Oficialul clubului a discutat despre stagiunea actuală, despre partida din Ardeal, dar și despre probabila revenire a lui George Pușcaș pentru meciul de baraj de vineri.

Dinamo și “U” Cluj s-au anulat reciproc pe Cluj Arena într-un meci care pentru “câini” a reprezentat un “antrenament” pentru barajul care va avea loc pe 29 mai contra câștigătoarei partidei de azi dintre FCSB și FC Botoșani. Confruntarea a fost decisă de reușitele lui Andrei Gheorghiță și Alexandru Musi.

Concluziile lui Andrei Nicolescu după “U” Cluj – Dinamo 1-1

La scurt timp după meci, Andrei Nicolescu a analizat sezonul făcut de jucătorii lui Zeljko Kopic și a spus că stagiunea actuală poate fi considerată una reușită dacă se va obține calificarea în preliminariile Conference League. În plus, președintele “câinilor” a vorbit și despre partida propriu-zisă cu “U” Cluj și i-a remarcat pe Ianis Tarbă și pe Alex Musi.

Când a vorbit din nou despre meciul de baraj care se va disputa pe 29 mai, de la ora 20:30, Nicolescu a anunțat că sunt șanse mari ca George Pușcaș să revină în lotul alb-roșiilor. Fotbalistul cu selecții la națională a ieșit prematur de pe teren în partida din penultima etapă din play-off cu CFR Cluj, scor 0-0.

“E un sezon corect, dacă ne-am califica în Europa ar fi bun. Trebuia să creștem față de locul 6 de anul trecut, era obligatoriu să fim în play-off. Transferurile pe care le-am făcut au fost inspirate, s-au sudat relațiile cu jucătorii de anul trecut, românii au avut un cuvânt important de spus în vestiar. Pentru un sezon reușit trebuie să învingem la baraj.