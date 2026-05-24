Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB / FC Botoșani. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție într-o emisiune după ultimul meci din play-off al alb-roșiilor, încheiat cu scorul de 1-1 cu “U” Cluj. Oficialul clubului a discutat despre stagiunea actuală, despre partida din Ardeal, dar și despre probabila revenire a lui George Pușcaș pentru meciul de baraj de vineri.
Dinamo și “U” Cluj s-au anulat reciproc pe Cluj Arena într-un meci care pentru “câini” a reprezentat un “antrenament” pentru barajul care va avea loc pe 29 mai contra câștigătoarei partidei de azi dintre FCSB și FC Botoșani. Confruntarea a fost decisă de reușitele lui Andrei Gheorghiță și Alexandru Musi.
Concluziile lui Andrei Nicolescu după “U” Cluj – Dinamo 1-1
La scurt timp după meci, Andrei Nicolescu a analizat sezonul făcut de jucătorii lui Zeljko Kopic și a spus că stagiunea actuală poate fi considerată una reușită dacă se va obține calificarea în preliminariile Conference League. În plus, președintele “câinilor” a vorbit și despre partida propriu-zisă cu “U” Cluj și i-a remarcat pe Ianis Tarbă și pe Alex Musi.
Când a vorbit din nou despre meciul de baraj care se va disputa pe 29 mai, de la ora 20:30, Nicolescu a anunțat că sunt șanse mari ca George Pușcaș să revină în lotul alb-roșiilor. Fotbalistul cu selecții la națională a ieșit prematur de pe teren în partida din penultima etapă din play-off cu CFR Cluj, scor 0-0.
“E un sezon corect, dacă ne-am califica în Europa ar fi bun. Trebuia să creștem față de locul 6 de anul trecut, era obligatoriu să fim în play-off. Transferurile pe care le-am făcut au fost inspirate, s-au sudat relațiile cu jucătorii de anul trecut, românii au avut un cuvânt important de spus în vestiar. Pentru un sezon reușit trebuie să învingem la baraj.
M-am bucurat că am avut 4 jucători U21, 9 jucători români. Toți au avut atitudine bună. Ianis Tarbă e un câștig real, cred că anul viitor va arăta lucrul acesta. Îmi pare bine că predicția despre Musi s-a adeverit, am zis că va avea cel puțin cifrele lui Politic de anul trecut.
Mărginean a jucat ca să prindă ritm. Mihai părea accidentat, de asta a ieșit la pauză, sper să fie doar o sperietură. La baraj prefer să fim noi în formă maximă, să fie Boateng, Sivis, Epassy, Pușcaș în formă maximă.
Predicțiile sunt că Pușcaș va fi pregătit la meciul de vineri. Prefer să fim foarte pregătiți. Un meci cu Botoșani te poate păcăli, cu FCSB te poate motiva mult, deci important e să fim noi în formă maximă“, a spus președintele alb-roșiilor, potrivit primasport.ro.
În opt meciuri disputate pentru Dinamo, Pușcaș a adunat un gol și o pasă decisivă, ambele contribuții venind în victoria cu 2-1 cu FC Argeș din etapa a 8-a din play-off.
- CCA a decis! Cine arbitrează FCSB – FC Botoșani, semifinala barajului de Conference League
- Daniel Pancu, dezvăluire şocantă! Cine a încercat să-i impună jucători în echipa de start: “Domnul r***t, el m-a sunat!”
- Daniel Pancu, atac furibund la Varga şi Mureşan: “Dacă m-aş apuca eu să vorbesc, ferească Dumnezeu!” E aproape de Rapid!
- Zeljko Kopic, anunț despre viitorul său la Dinamo după meciul cu “U” Cluj: “Vom discuta”
- Cristiano Bergodi, deja cu gândul la viitorul sezon: “Suntem obosiţi”