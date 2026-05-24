Home | Fotbal | Liga 1 | Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB / FC Botoșani. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB / FC Botoșani. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Andrei Nicolae Publicat: 24 mai 2026, 8:17

Comentarii
Revenire importantă la Dinamo pentru barajul cu FCSB / FC Botoșani. Anunțul lui Andrei Nicolescu

Jucătorii lui Dinamo, după un gol marcat / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a avut o intervenție într-o emisiune după ultimul meci din play-off al alb-roșiilor, încheiat cu scorul de 1-1 cu “U” Cluj. Oficialul clubului a discutat despre stagiunea actuală, despre partida din Ardeal, dar și despre probabila revenire a lui George Pușcaș pentru meciul de baraj de vineri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo și “U” Cluj s-au anulat reciproc pe Cluj Arena într-un meci care pentru “câini” a reprezentat un “antrenament” pentru barajul care va avea loc pe 29 mai contra câștigătoarei partidei de azi dintre FCSB și FC Botoșani. Confruntarea a fost decisă de reușitele lui Andrei Gheorghiță și Alexandru Musi.

Concluziile lui Andrei Nicolescu după “U” Cluj – Dinamo 1-1

La scurt timp după meci, Andrei Nicolescu a analizat sezonul făcut de jucătorii lui Zeljko Kopic și a spus că stagiunea actuală poate fi considerată una reușită dacă se va obține calificarea în preliminariile Conference League. În plus, președintele “câinilor” a vorbit și despre partida propriu-zisă cu “U” Cluj și i-a remarcat pe Ianis Tarbă și pe Alex Musi.

Când a vorbit din nou despre meciul de baraj care se va disputa pe 29 mai, de la ora 20:30, Nicolescu a anunțat că sunt șanse mari ca George Pușcaș să revină în lotul alb-roșiilor. Fotbalistul cu selecții la națională a ieșit prematur de pe teren în partida din penultima etapă din play-off cu CFR Cluj, scor 0-0.

E un sezon corect, dacă ne-am califica în Europa ar fi bun. Trebuia să creștem față de locul 6 de anul trecut, era obligatoriu să fim în play-off. Transferurile pe care le-am făcut au fost inspirate, s-au sudat relațiile cu jucătorii de anul trecut, românii au avut un cuvânt important de spus în vestiar. Pentru un sezon reușit trebuie să învingem la baraj.

Reclamă
Reclamă

M-am bucurat că am avut 4 jucători U21, 9 jucători români. Toți au avut atitudine bună. Ianis Tarbă e un câștig real, cred că anul viitor va arăta lucrul acesta. Îmi pare bine că predicția despre Musi s-a adeverit, am zis că va avea cel puțin cifrele lui Politic de anul trecut.

Mărginean a jucat ca să prindă ritm. Mihai părea accidentat, de asta a ieșit la pauză, sper să fie doar o sperietură. La baraj prefer să fim noi în formă maximă, să fie Boateng, Sivis, Epassy, Pușcaș în formă maximă.

Predicțiile sunt că Pușcaș va fi pregătit la meciul de vineri. Prefer să fim foarte pregătiți. Un meci cu Botoșani te poate păcăli, cu FCSB te poate motiva mult, deci important e să fim noi în formă maximă“, a spus președintele alb-roșiilor, potrivit primasport.ro.

Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"Măsuri draconice de securitate în Bucureşti. Fanii lui Max Korzh se bucură: "Trebuie cineva să ne controleze"
Reclamă

În opt meciuri disputate pentru Dinamo, Pușcaș a adunat un gol și o pasă decisivă, ambele contribuții venind în victoria cu 2-1 cu FC Argeș din etapa a 8-a din play-off.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Observator
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Singurele echipe din România care au reușit să câștige eventul. Un mare nume nu este pe listă
Fanatik.ro
Singurele echipe din România care au reușit să câștige eventul. Un mare nume nu este pe listă
8:55

CCA a decis! Cine arbitrează FCSB – FC Botoșani, semifinala barajului de Conference League
8:41

Cristi Chivu, veşti excelente! Şefii lui Inter s-au înţeles pentru primul transfer al noului sezon
8:39

VIDEOLouis Munteanu, gol într-un “thriller” jucat de echipa sa în MLS. Trei reușite după minutul 85
0:22

Russell, gata de o nouă luptă cu Antonelli după ce a obținut pole-ul pentru cursa din Canada: “Știm ce avem de făcut”
0:09

Daniel Pancu, dezvăluire şocantă! Cine a încercat să-i impună jucători în echipa de start: “Domnul r***t, el m-a sunat!”
0:00

VIDEOGeorge Russell va pleca din pole-position în Marele Premiu al Canadei. Cursa e duminică (LIVE VIDEO, 23:00)
Vezi toate știrile
1 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 2 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 3 Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii 4 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu 5 Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă” 6 Derapaj grosolan! Denis Alibec a înjurat copii după Chindia Târgoviște – Farul 3-3. Atacantul a răbufnit
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”