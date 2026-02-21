Cum arată gazonul înainte de Rapid - Dinamo? Imagini de pe Arena Naţională - Antena Sport

Închide meniul
Cum arată gazonul înainte de Rapid – Dinamo? Imagini de pe Arena Naţională

Alex Masgras Publicat: 21 februarie 2026, 19:34

Arena Naţională, înainte de Rapid - Dinamo / Antena Sport

Rapid şi Dinamo se întâlnesc pe Arena Naţională, în etapa cu numărul 28 a Ligii 1. Derby-ul dintre echipele de pe locurile 2 şi 3 se va juca în condiţii speciale. De aproape 24 de ore ninge încontinuu în Bucureşti, iar în timpul zilei, organizatorii au făcut tot posibilul pentru ca Arena Naţională să se prezinte în condiţii decente la ora fluierului de start.

În cursul zilei de sâmbătă şi-a făcut apariţia şi Dan Şucu, patronul celor de la Rapid, pentru a observa cum decurg lucrurile pe Arena Naţională.

Gazonul de pe Arena Naţională a fost afectat de ninsoarea dinaintea meciului Rapid – Dinamo

Zăpada a fost înlăturată cu câteva ore înainte de startul partidei, iar meciul ar trebui să se dispute fără mari probleme, chiar dacă la această oră ninge în continuare în Bucureşti. Prognoza arată că ninsoarea ar urma să se oprească după finalul meciului. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Chiar dacă nu mai este zăpadă pe gazon, acesta nu arată foarte bine. Suprafaţa de joc a fost afectată de ninsoare şi de procesul de înlăturare a zăpezii, astfel încât jocul celor două echipe riscă să fie afectat. Nici în tribune lucrurile nu stau foarte bine, acolo unde scaundele sunt, în cele mai multe locuri, acoperite de zăpadă.

La un moment dat s-a pus şi problema amânării partidei, dar acest lucru a fost infirmat de Justin Ştefan, secretarul general LPF:

„La momentul acesta nu este în pericol. S-a continuat să fie dată zăpada la o parte. Prognoza meteo ne arată că nivelul de precipitații ar urma să scadă. Chiar dacă va ninge mai departe, nu sunt motive de îngrijorare cu privire la meci.

Instalația de încălzire nu poate să topească zăpada, ea împiedică doar înghețarea terenului. Dacă vor mai fi probleme, se va întrerupe meciul și se vor retrasa liniile. Asta am comunicat cu observatorul meciului”, a declarat Justin Ștefan, potrivit digisport.ro.

Echipele de start în Rapid – Dinamo

  • Rapid (4-3-3): Aioani – Onea , Pașcanu, Bolgado, Borza – Grameni, Vulturar, Moruțan – Dobre, Paraschiv, Petrila
    Antrenor: Constantin Gâlcă
  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Mărginean, Gnahore – Armstrong, Soro, Musi
    Antrenor: Zeljko Kopic
Gazonul de pe Arena Naţională, înainte de Rapid - Dinamo / Antena Sport
