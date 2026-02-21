Rapid - Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul” - Antena Sport

Rapid și Dinamo București se întâlnesc sâmbătă pe Arena Națională, în cel mai important meci al etapei cu numărul 28 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic vrea să își ia revanșa, după eșecul suferit în partida tur.

Ninsoarea le dă mari bătăi de cap organizatorilor, care au anunțat că fac eforturi pentru ca partida să înceapă la ora stabilită. Pe de altă parte, Justin Ștefan a venit cu lămuriri în acest sens.

Justin Ștefan lămurește lucrurile, înainte de Rapid – Dinamo

Rapid – Dinamo este capul de afiș al acestei runde din Liga 1, ambele formații fiind în spatele Universității Craiova. Partida va avea loc pe Arena Națională și sunt șanse mici ca aceasta să se amâne din cauza vremii.

Justin Ștefan a transmis că a avut deja o discuție cu observatorul disputei și că în cel mai rău caz, jocul va fi întrerupt pentru a fi trasate din nou liniile, asta deși se așteaptă ca precipitațiile să înceteze în orele următoare.

„La momentul acesta nu este în pericol. S-a continuat să fie dată zăpada la o parte. Prognoza meteo ne arată că nivelul de precipitații ar urma să scadă. Chiar dacă va ninge mai departe, nu sunt motive de îngrijorare cu privire la meci.