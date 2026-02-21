Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Kyros Vassaras: „Probabil că intervin și antipatiile”. Săgeți către cei de la CFR Cluj - Antena Sport

Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa arbitrajului de care a beneficiat CFR Cluj în ultimele partide, iar oficialul campioanei României s-a raportat în primul rând la penalty-ul care i-a fost anulat lui Hermannstadt.

Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a avut un mesaj și la adresa lui Kyros Vassaras, cel care conduce Comisia Centrală a Arbitrilor.

Mihai Stoica, acuzații la adresa celor de la CFR Cluj

CFR Cluj a revenit incredibil pe loc de play-off, după o serie de opt victorii consecutive sub comanda lui Daniel Pancu. În același timp, de numele formației din Gruia s-au legat și anumite decizii controversate de arbitraj.

Mihai Stoica a lansat un atac la adresa clubului din Gruia, dar nu l-a menajat nici pe președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, care nu a dat curs unei solicitări a oficialului de la FCSB.

„N-am văzut de când sunt o echipă care să aibă meci după meci șansă. Țineți minte, în 10 oameni îi domina Galațiul, la noi, la 1-0, am avut niște ocazii gigantice. În loc să facem 2-0 am pierdut în halul în care am pierdut. Cu Metaloglobus, pe final, era 2-2. Pe la UTA șanse mari. Acum, la Sibiu, a fost ceva… Eu unul n-am văzut.