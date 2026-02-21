Mihai Stoica l-a luat la țintă pe Kyros Vassaras: „Probabil că intervin și antipatiile”. Săgeți către cei de la CFR Cluj - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Işvanca Publicat: 21 februarie 2026, 13:49

Mihai Stoica / SPORT PICTURES

Mihai Stoica a avut un discurs dur la adresa arbitrajului de care a beneficiat CFR Cluj în ultimele partide, iar oficialul campioanei României s-a raportat în primul rând la penalty-ul care i-a fost anulat lui Hermannstadt.

Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a avut un mesaj și la adresa lui Kyros Vassaras, cel care conduce Comisia Centrală a Arbitrilor.

Mihai Stoica, acuzații la adresa celor de la CFR Cluj

CFR Cluj a revenit incredibil pe loc de play-off, după o serie de opt victorii consecutive sub comanda lui Daniel Pancu. În același timp, de numele formației din Gruia s-au legat și anumite decizii controversate de arbitraj.

Mihai Stoica a lansat un atac la adresa clubului din Gruia, dar nu l-a menajat nici pe președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, care nu a dat curs unei solicitări a oficialului de la FCSB.

„N-am văzut de când sunt o echipă care să aibă meci după meci șansă. Țineți minte, în 10 oameni îi domina Galațiul, la noi, la 1-0, am avut niște ocazii gigantice. În loc să facem 2-0 am pierdut în halul în care am pierdut. Cu Metaloglobus, pe final, era 2-2. Pe la UTA șanse mari. Acum, la Sibiu, a fost ceva… Eu unul n-am văzut.

Nu țin minte niciun meci în care să fie niște erori de arbitraj atât de clare și să fie toate îndreptate într-o singură direcție. O dată nu s-a permis repetarea loviturii de pedeapsă. Poate cu 1-0 în pauză (n.r. – pentru Hermannstadt) era altceva. În ultima fază a meciului poate nu ratau sau poate ratau.

Dar eu cred că CFR Cluj a luat două puncte acolo care contează enorm pentru gruparea din Gruia pentru cursa asta nebună a tuturor pentru play-off. Și aici mi s-a părut o mare, mare viciere”.

Mihai Stoica, atac la adresa lui Kyros Vassaras

„Cea mai importantă fază și unde mie mi s-a părut cea mai flagrantă eroare și nu a arbitrului, ci a VAR-ului și apoi a arbitrului. Cum de la o fază în care Chivulete vede penalty și galben pentru Sinyan e transformată în anularea penalty-ului și a galbenului?

Asta așteptam de la Vassaras. Și să spună că trebuia să fie repetată prima lovitură de pedeapsă. A spus foarte frumos. După aceea asta era cel mai important. Nu să discutăm dacă a intrat sau nu mingea în poartă la Dinamo – Slobozia. Că nu putea nimeni să decidă acolo dacă a intrat mingea în poartă că nu se vedea. Nu poți da ceva pe prezumții. Pare că a intrat nu se pune.

Sunt foarte nemulțumit. Și sunt nemulțumit că eu am solicitat să ascult conversațiile dintre arbitru și VAR și nu mi s-a permis. Acum văd că se permite. Sesizez așa o chestie ciudată. De ce mie nu mi s-a permis? Probabil că intervin și antipatiile. Cine știe…”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

