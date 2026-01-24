"Cum crezi că te vor primii suporterii Rapidului după ce ai jucat la FCSB?". Răspunsul dat de Olimpiu Moruțan - Antena Sport

Olimpiu Moruțan a susținut sâmbătă după-amiază prima sa conferința de presă din postura de jucător al Rapidului, iar jurnaliștii au avut ocazia să îi adreseze diverse întrebări mijlocașului. Printre altele, fotbalistul de 26 de ani a fost întrebat și cum crede că va fi primit de suporterii giuleșteni ținând cont de trecutul său FCSB-ist, iar răspunsul său a fost unul plin de optimism.
Moruțan a fost recent prezentat oficial de către Rapid, iar jucătorul a avut ocazia să ofere primele declarații într-un interviu pentru canalul oficial al alb-vișiniilor. La o zi distanță, fotbalistul din linia mediană a vorbit și cu jurnaliștii și a discutat despre diverse subiecte.
Rapidiștii au îmbrățișat transferul lui Moruțan
O parte din întrebările pentru Moruțan s-au axat pe relația sa cu suporterii Rapidului în baza trecutului său de la FCSB, unde a jucat timp de trei ani, între 2018 și 2021. Mijlocașul a vorbit la superlativ despre atmosfera din Giulești și a oferit garanția că a primit mesaje frumoase de la fanii noii sale echipe în ciuda faptului că a evoluat în trecut pentru rivala din București.
“(n.r. Cum crezi că te vor primi suporterii Rapidului după ce ai jucat la FCSB?) Știu atmosfera din Giulești, am urmărit foarte multe meciuri, știu că suporterii sunt minunați și fac atmosferă frumoasă. Abia aștept să fiu pe stadion, să jucăm acasă și sunt curios și eu de atmosferă. Doar din vorbe am auzit că e ceva foarte mișto.
Am primit mesaje frumoase din partea fanilor Rapidului și nu va fi nicio problemă. Îmi doresc să dau tot ce am, poate chiar mai mult, pentru ca ei să fie alături de mine. Avem o atmosferă frumoasă aici“, a spus Moruțan.
Moruțan: “Mi-am dorit să îmi văd de fotbal”
Noul transfer al giuleștenilor a mai vorbit și despre ce a stat în spatele deciziei sale de a semna cu formația din București.
“Am mai avut niște oferte, dar am ales să vin aici, pentru că am vorbit cu domnul Angelescu la telefon. Mi-a povestit despre proiectul Rapid și am fost foarte încântat când am auzit lucrurile pe care el mi le-a spus.
Mi-am dorit să am oportunitatea să fiu într-un mediu foarte bun și să fiu liniștit, să îmi văd de fotbal. Eu cred că ales bine, nu am nicio problemă că m-am întors în țară, sunt fericit și sper să încep să joc“.
Moruțan va avea ocazia să debuteze pentru Rapid în meciul din campionat contra celor de la UTA Arad, care va avea loc pe 26 ianuarie, de la ora 20:00.
