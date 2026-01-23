Olimpiu Moruţan, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: "Să scoatem rezultate măreţe"! Ce a spus de fani - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 23 ianuarie 2026, 20:19

Olimpiu Moruţan, în interviul pentru Rapid TV / captura Rapid TV

Olimpiu Moruţan a susţinut primul interviu ca jucător al Rapidului, după ce a semnat cu echipa patronată de Dan Şucu şi Victor Angelescu.

Olimpiu Moruţan a povestit că primul contact cu Rapidul l-a avut cu acţionarul minoritar Victor Angelescu, ce este şi preşedintele executiv al clubului.

Olimpiu Moruţan, după ce a fost prezentat oficial de Rapid: “Mi-am dorit să vin aici”

“(n.r: Salut şi, în sfârşit, mă bucur enorm de mult să îţi spun Bine ai venit la Rapid!) Vă mulţumesc frumos. Şi eu am aşteptat acest moment de două săptămâni. Sunt fericit că sunt aici acum.

(n.r: Au fost două săptămâni lungi pentru tine, sunt convins. A fost o perioadă stresantă?) Da, a fost o perioadă lungă, în care am stat şi m-am gândit la oferta Rapidului. Am simţit din prima un semn foarte bun din partea Rapidului. După aceea, când am văzut că am avansat în discuţii, mi-am dorit şi eu să vin aici.

(n.r. Cum ai reacţionat în primul moment când ai fost sunat şi ţi s-a spus că eşti dorit la Rapid?) Am fost surprins că sunt dorit de Rapid. Nu mă aşteptam la oferta Rapidului. Cu siguranţă, când am auzit de Rapid, eram fericit. M-a bucurat această ofertă.

(n.r: Ce te-a făcut să alegi Rapidul?) Mi-am dorit să am o stabilitate în primul rând, am vorbit şi cu domnul Angelescu la telefon în săptămânile acestea. A fost un prim telefon, când am vorbit cu dânsul şi mi-a explicat despre Rapid, despre proiectul Rapid şi am rămas surprins. Şi mi-am dorit să continuăm negocierile.

“Sunt pregătit să joc”

De când am ajuns în România nu am stat o secundă, mă bucur că au ieşit analizele foarte bine. Sunt pregătit de joc. Astăzi am mers la baza sportivă, m-am întâlnit cu colegii, am vorbit cu domnul antrenor. Eu zic că, de mâine, o să fiu alături de ei la antrenament. Mă bucur că am văzut un grup unit, nişte jucători care se susţin unul pe celălalt şi sperăm că vom face performanţă în acest an.

Mă cunosc cu mai mulţi de la naţionala de tineret, cu Manea, de exemplu, cu Ciobi, am mulţi colegi.

Vreau să îmi recapăt forma de altădată şi să muncesc pentru acest club. Împreună o să avem rezultate frumoase.

Când eram în ţară eram foarte tânăr. După câţiva ani, când eşti plecat, te maturizezi şi gândeşti altfel. (n.r: Ce s-a schimbat cel mai mult în bine la tine?) Cred că motivaţia de a munci în fiecare zi, de a progresa. Asta m-a ambiţionat în străinătate să muncesc mai mult, să mă autodepăşesc.

Clar cea mai grea perioadă din cariera mea a fost accidentarea. Am muncit foarte mult ca să îmi revin, să fiu într-o formă bună, să fiu sănătos. Au fost aproape doi ani foarte grei. Dacă era altcineva nu rezista, prin ce am trecut eu. Tot timpul am fost pozitiv.

“Sunt în drum spre 100%. Am nevoie de meciuri în picioare”

(n.r: Acum te simţi la 100%?) În drum spre 100%. Am nevoie de meciuri în picioare, să prind ritmul de joc şi după aceea sper să mă eliberez de toată situaţia.

Nu am jucat niciodată aici, dar o să am acum ocazia să joc destule meciuri şi sper să o fac bine, să bucur fanii.

(n.r: Fanii de abia te aşteaptă, să te vadă pe teren) Mă bucur. Am primit multe mesaje din partea fanilor. Mi-au urat Bine au venit, eu încă nu semnasem. Fanii sunt aproape de mine, să ne ajutăm unii pe ceilalţi.

“Eu sunt jucător de echipă. Vreau să îmi ajut echipa”

Sunt dornic să fiu în grup, pentru că nu mai am timp de acomodare. Luni avem primul meci, sperăm să scoatem un rezultat foarte bun şi să ne menţinem în cursa pentru titlu.

Eu m-am acomodat peste tot foarte rapid. Sunt la mine în ţară, cunosc colegii, cunosc echipa, nu cred că o să am probleme.

(n.r: despre obiectivele personale) Îmi doresc să înscriu, să dau pase de gol. Eu sunt mai mult un jucător de echipă. Vreau să îmi ajut echipa, nu o să joc pentru mine, să am eu cifre. Dacă eu o să reuşesc echipa, cu siguranţă şi echipa o să mă ajute pe mine. Vreau să scoatem rezultate măreţe împreună”, a declarat Olimpiu Moruţan pentru Rapid TV.

