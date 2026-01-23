Olimpiu Moruţan, primul interviu după ce a semnat cu Rapid: "Să scoatem rezultate măreţe"! Ce a spus de fani - Antena Sport

Vreau să îmi recapăt forma de altădată şi să muncesc pentru acest club. Împreună o să avem rezultate frumoase.

Când eram în ţară eram foarte tânăr. După câţiva ani, când eşti plecat, te maturizezi şi gândeşti altfel. (n.r: Ce s-a schimbat cel mai mult în bine la tine?) Cred că motivaţia de a munci în fiecare zi, de a progresa. Asta m-a ambiţionat în străinătate să muncesc mai mult, să mă autodepăşesc.

Clar cea mai grea perioadă din cariera mea a fost accidentarea. Am muncit foarte mult ca să îmi revin, să fiu într-o formă bună, să fiu sănătos. Au fost aproape doi ani foarte grei. Dacă era altcineva nu rezista, prin ce am trecut eu. Tot timpul am fost pozitiv.

“Sunt în drum spre 100%. Am nevoie de meciuri în picioare”

(n.r: Acum te simţi la 100%?) În drum spre 100%. Am nevoie de meciuri în picioare, să prind ritmul de joc şi după aceea sper să mă eliberez de toată situaţia.

Nu am jucat niciodată aici, dar o să am acum ocazia să joc destule meciuri şi sper să o fac bine, să bucur fanii.

(n.r: Fanii de abia te aşteaptă, să te vadă pe teren) Mă bucur. Am primit multe mesaje din partea fanilor. Mi-au urat Bine au venit, eu încă nu semnasem. Fanii sunt aproape de mine, să ne ajutăm unii pe ceilalţi.

“Eu sunt jucător de echipă. Vreau să îmi ajut echipa”

Sunt dornic să fiu în grup, pentru că nu mai am timp de acomodare. Luni avem primul meci, sperăm să scoatem un rezultat foarte bun şi să ne menţinem în cursa pentru titlu.

Eu m-am acomodat peste tot foarte rapid. Sunt la mine în ţară, cunosc colegii, cunosc echipa, nu cred că o să am probleme.

(n.r: despre obiectivele personale) Îmi doresc să înscriu, să dau pase de gol. Eu sunt mai mult un jucător de echipă. Vreau să îmi ajut echipa, nu o să joc pentru mine, să am eu cifre. Dacă eu o să reuşesc echipa, cu siguranţă şi echipa o să mă ajute pe mine. Vreau să scoatem rezultate măreţe împreună”, a declarat Olimpiu Moruţan pentru Rapid TV.