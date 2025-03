"Cum poate să se uite în ochii noştri". Mihai Stoica, atac furibund după Rapid-FCSB. L-a luat în colimator pe arbitru - Antena Sport

Mihai Stoica l-a atacat dur pe arbitrul asistent al meciului Rapid-FCSB 1-1, Radu Ghinguleac. Oficialul celor de la FCSB esteextrem de nemulţumit de faptul că tuşierul nu i-a semnalat lui Radu Petrescu un fault dur comis de către Cristi Manea. Mai mult, oficialul de la FCSB a publicat pe reţelele de socializare o imagine cu piciorul muntenegreanului care a avut de suferit în urma acelei intrări. „Așa arată glezna unui luptător”, a fost mesajul care a însoțit postarea.

Mihai Stoica a atacat arbitrajul şi din cauza eliminării lui Joyskim Dawa încă din prima repriză, pentru două cartonaşe galbene. FCSB a arătat foarte bine şi a dominat-o pe Rapid chiar şi cu un om mai puţin.

Mihai Stoica, atac la tuşier

Mihai Stoica a avut o intervenţie extrem de dură. Mai mult, a vorbit despre o întâlnire avută cu Ghinguleac. Acesta le-a predat celor de la FCSB modificările de regulament. „Eu sunt mândru de cum s-a prezentat echipa noastră. Nu am făcut niciodată asta, nu am putut să mă abțin, am pus o fotografie pe rețele. Să se vadă cum a jucat Risto Radunovic în acest meci. Peste 90 de minute. El s-a accidentat la începutul meciului. Risto a jucat așa. Faultul brutal, pe care l-a făcut Manea, pentru Radu Ghinguleac, care era la câțiva pași, nu a fost suficient ca să îi spună lui Radu Petrescu că era de galben.

În schimb, pentru Ghinguleac, este de galben intrarea aia, la care Koljic simulează o lovitură. Ai mei, oamenii de lângă bancă, mi-au spus că al doilea galben, acordat lui Dawa, care este regulamentar, putea fi trecut cu vederea. Pentru că la Manea nu ai dat, la o intrare brutală.

Cred că se putea trece cu vederea, nu trebuia neapărat cartonaș galben la asta Cum poate Ghinguleac, care ne-a predat modificările de regulament, care mi-a făcut o impresie foarte bună, de om inteligent, de arbitru bun, de om cu bun simț, cum poate să se uite în ochii noștri?”, a răbufnit Stoica, citat de primasport.ro.