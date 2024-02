"Dacă nu eram patron, mă dădeau afară!" Gică Hagi, atac fără precedent la proprii jucători. Ameninţare la conferinţa de presă - Antena Sport

„Budi” a spus că, în opinia sa, Frederic merită felicitat și că execuția acestuia a fost foarte frumoasă. Totodată, mijlocașul a identificat și anumite probleme pe care le are Farul.

„Un meci destul de greu, un meci disputat. Am reuşit să marcăm din acel penalty, a doua repriză am început bine şi am încercat să marcăm al doilea gol. Din păcate cei de la Oţelul au marcat, după care s-a schimbat un pic jocul. Am avut şi noi un pic de teamă poate, emoţii, după ce ne-au egalat. Cam asta a fost soarta partidei.

Tu erai desemnat să baţi penalty-ul?) Nu, eu sau Larie trebuie să batem. Mi-a zis să bat eu şi am bătut.

Execuţia lui Maciel a fost foarte frumoasă, trebuie felicitat pentru asta. Chiar dacă eram foarte departe, am văzut, eram pe bancă… pentru noi n-a fost bună, dar asta este. Sperăm să obţinem cele 3 puncte în următorul meci.

Nu ştiu că neapărat primim goluri (n.r. dacă asta e problema Farului), nici jocul nu este cel pe care ni-l dorim, cel de anul trecut, probabil este şi această presiune a play-off-ului. Acesta este obiectivul nostru şi sperăm să îl îndeplinim.

(Reporter: Se simte în vestiar presiunea asta? Te îngrijorează jocurile de acasă?) Nu ştiu dacă din pricina play-off-ului, pentru că şi anul trecut am condus foarte multe meciuri de acasă şi am făcut foarte multe egaluri. Aşa a fost să fie, trebuie să fim mai atenţi”, a spus Constantin Budescu, la orangesport.ro.