Dan Nistor a fost schimbat de Cristiano Bergodi înainte de pauză şi s-a enervat! Gestul făcut de jucător

Dan Nistor (37 de ani) a fost schimbat înainte de fluierul de final al primei reprize, în meciul Rapid – U Cluj. Nistor a fost vizibil deranjat.

El l-a ignorat complet pe antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani), care se uita la el. Totodată, Nistor a lovit, nervos, cu putere, o minge aflată în afara suprafeţei de joc.

În locul lui Nistor, Bergodi l-a trimis în teren pe fundaşul Dino Mikanovic. Anterior, Bergodi l-a schimbat pe Alin Chinteş, care s-a accidentat, cu Atanas Trică.

Dacă la pauză Rapidul conducea cu 1-0, prin golul marcat de Cătălin Vulturar, care a fost şi el schimbat din cauza unei accidentări, după pauză U Cluj a punctat de două ori pe tabelă, de fiecare dată prin Mendy.

Mai întâi, în minutul 66, apărarea giuleştenilor a fost făcută şah mat de o acţiune rapidă a “Şepcilor roşii”. Mikanovic l-a lăsat cu poarta goală pe Mendy, care a îndeplinit o simplă formalitate.