Dan Nistor a fost schimbat de Cristiano Bergodi înainte de pauză şi s-a enervat! Gestul făcut de jucător

Dan Nistor (37 de ani) a fost schimbat înainte de fluierul de final al primei reprize, în meciul Rapid – U Cluj. Nistor a fost vizibil deranjat.
El l-a ignorat complet pe antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani), care se uita la el. Totodată, Nistor a lovit, nervos, cu putere, o minge aflată în afara suprafeţei de joc.
Dan Nistor nu a acceptat decizia lui Cristiano Bergodi, care l-a înlocuit înainte de fluierul primei reprize!
În locul lui Nistor, Bergodi l-a trimis în teren pe fundaşul Dino Mikanovic. Anterior, Bergodi l-a schimbat pe Alin Chinteş, care s-a accidentat, cu Atanas Trică.
Dacă la pauză Rapidul conducea cu 1-0, prin golul marcat de Cătălin Vulturar, care a fost şi el schimbat din cauza unei accidentări, după pauză U Cluj a punctat de două ori pe tabelă, de fiecare dată prin Mendy.
Mai întâi, în minutul 66, apărarea giuleştenilor a fost făcută şah mat de o acţiune rapidă a “Şepcilor roşii”. Mikanovic l-a lăsat cu poarta goală pe Mendy, care a îndeplinit o simplă formalitate.
Ulterior, Mendy a marcat al doilea gol al său şi al clujenilor din acest meci în minutul 83, cu o lovitură de cap la vinclu. Până la al doilea gol, clujenii au fost foarte periculoşi în mai multe rânduri.
U Cluj a învins-o, în cele din urmă, cu 2-1 pe Rapid şi a rămas pe primul loc. “Şepcile roşii” au ajuns la 36 de puncte. Rapid e pe 3, cu 31 de puncte.
