Dan Nistor a fost schimbat de Cristiano Bergodi înainte de pauză şi s-a enervat! Gestul făcut de jucător

Bogdan Stănescu Publicat: 5 aprilie 2026, 22:18

Dan Nistor, în momentul în care a fost înlocuit de Cristiano Bergodi / captura primasport.ro

Dan Nistor (37 de ani) a fost schimbat înainte de fluierul de final al primei reprize, în meciul Rapid – U Cluj. Nistor a fost vizibil deranjat.

El l-a ignorat complet pe antrenorul Cristiano Bergodi (61 de ani), care se uita la el. Totodată, Nistor a lovit, nervos, cu putere, o minge aflată în afara suprafeţei de joc.

În locul lui Nistor, Bergodi l-a trimis în teren pe fundaşul Dino Mikanovic. Anterior, Bergodi l-a schimbat pe Alin Chinteş, care s-a accidentat, cu Atanas Trică.

Dacă la pauză Rapidul conducea cu 1-0, prin golul marcat de Cătălin Vulturar, care a fost şi el schimbat din cauza unei accidentări, după pauză U Cluj a punctat de două ori pe tabelă, de fiecare dată prin Mendy.

Mai întâi, în minutul 66, apărarea giuleştenilor a fost făcută şah mat de o acţiune rapidă a “Şepcilor roşii”. Mikanovic l-a lăsat cu poarta goală pe Mendy, care a îndeplinit o simplă formalitate.

Ulterior, Mendy a marcat al doilea gol al său şi al clujenilor din acest meci în minutul 83, cu o lovitură de cap la vinclu. Până la al doilea gol, clujenii au fost foarte periculoşi în mai multe rânduri.

U Cluj a învins-o, în cele din urmă, cu 2-1 pe Rapid şi a rămas pe primul loc. “Şepcile roşii” au ajuns la 36 de puncte. Rapid e pe 3, cu 31 de puncte.

Menajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspectMenajera medicului anestezist ucis şi incendiat în propria casă, principalul suspect
Citește și:
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Observator
Cum justifică Metrorex scumpirea călătoriei de la 5 la 7 lei: Guvernul a alocat un buget de doar 740 mil. lei
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan, sfâșiat de durere la ieșirea din spital
23:59 5 apr.

UPDATEMircea Lucescu e în stare critică! Răzvan Lucescu a fost la spital, alături de mama lui: “E o situaţie grea”
23:44 5 apr.

Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
23:35 5 apr.

Inter – Roma 5-2. Echipa lui Cristi Chivu, victorie uriaşă în derby! Calhanoglu a înscris un gol magnific
23:35 5 apr.

Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
23:27 5 apr.

Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
23:21 5 apr.

Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
Vezi toate știrile
1 Ministrul Sănătăţii, anunţ de ultimă oră despre Mircea Lucescu: “E în stare critică! S-a degradat în ultimele 24-48 de ore” 2 Fanii lui PAOK Salonic, gest superb pentru Răzvan Lucescu! Ce s-a întâmplat înaintea remizei cu Panathinaikos 3 Răzvan Lucescu vine de urgență în România! Antrenorul ajunge după un derby în Grecia 4 Au apărut înregistrările din camera VAR! Cum s-a judecat cea mai controversată fază din Atletico – Barcelona 5 VIDEORăzvan Lucescu, primele imagini după ce tatăl lui a fost plasat în comă indusă! Cum a fost surprins, la meciul lui PAOK 6 Continuă revoluţia lui Gigi Becali la FCSB! Jucătorul cu salariu lunar de 30.000 de euro e OUT
Citește și
Cele mai citite
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era "Gică Hagi"
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit
Prima condiţie pe care FRF i-a refuzat-o lui Gică Hagi, în negocierile pentru preluarea naţionalei României
"Zici că a venit Ceauşescu". Scandal la spital, după decizia luată în urma infarcturilor lui Mircea Lucescu