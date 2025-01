Dan Petrescu, atac la arbitraj: "Era scandal 2 ani dacă se întâmpla asta la noi! Nu au nicio scuză!" - Antena Sport

Dan Petrescu a lansat un atac la arbitraj după FC Botoşani – CFR Cluj 1-1. Antrenorul ardelenilor a spus că echipa sa a fost dezavantajată.

Korenica a marcat primul gol al meciului de la Botoşani, în minutul 10, când a trimis în plasă centrarea lui Graovac. Gazdele, aflate în mare nevoie de puncte, au căutat egalarea şi au reuşit-o în minutul 84. Mouaddib a pasat în centrul careului de unde Enzo Lopez l-a învins pe Hindrich. În minutul 90+3 Anestis a scos de sub bară şutul din afara careului expediat de Păun şi meciul s-a terminat 1-1. CFR ratează ocazia de a urca pe podium, rămânând pe locul 4, cu 36 de puncte. FC Botoşani e pe 15, cu 19 puncte.

Dan Petrescu, discurs furios după FC Botoşani – CFR Cluj 1-1

”A fost un meci greu. Micile detalii fac diferența. Prima repriză echilibrată, am marcat un gol, a avut și Botoșaniul câteva ocazii, am intrat cu 1-0 la pauză, am intrat foarte rău repriza a doua, n-am înțeles de ce. Ne-am retras foarte mult, am cedat inițiativa și asta nu mi-a plăcut.

Nu înțeleg, poate schimbarea asta, din Spania ne-am întors în România… La 1-0 am avut șanse, chiar dacă ei au dominat. Cheia a fost la penalty-ul neacordat. A fost clar, n-ai voie să nu-l vezi la VAR și să-l chemi pe arbitru. Dacă era penalty la acea fază în loc de corner…

Pe contraatac au marcat golul de 1-1. Nu au nicio scuză cei de la VAR. Dacă noi am fi primit două penalty-uri ca cele de ieri, cred că era un scandal pentru doi ani. Mi se pare ciudat că arbitrii fac asemenea greșeli cu VAR. Mingea intra în poartă.