Dan Şucu a câştigat disputa cu Gigi Becali. Ce transfer a reuşit Rapid!

Dan Şucu a câştigat disputa cu Gigi Becali pentru transfer, iar mutarea s-a realizat astăzi. Clubul giuleştean a bătut palma cu Jason Kodor, fotbalist care este titular la naţionala României sub 20 de ani!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jason Kodor a semnat cu Rapid

Jason Kodor a jucat până acum la echipa sub 20 de ani a celor de la Lecce. Dori şi de FCSB, fotbalistul a semnat cu giueteni i un contract pe trei ani, anunţă Fanatik.

De mâine, Kador se va alătura giuleştenilor în cantonament.

Potrivit ultimelor informaţii, ar fi vorba de un transfer definitiv, însă italienii de la Lecce vor păstra și un procent de 50% dintr-un viitor transfer.

Jason Kodor joacă pe postul de atacant și a bifat șase selecții și un gol marcat la echipa națională de fotbal a României sub 20 de ani. 200.000 de euro este cota sa de piață.