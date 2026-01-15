Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: "Va fi cel mai frumos din România" - Antena Sport

Închide meniul
Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: "Va fi cel mai frumos din România"

Liga 1 | Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: "Va fi cel mai frumos din România"
Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: “Va fi cel mai frumos din România”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 18:09

Dănciulescu, emoţionat pe stadionul Ştefan cel Mare, înainte de demolare: Va fi cel mai frumos din România

Ionel Dănciulescu, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Ionel Dănciulescu (49 de ani) şi-a amintit, într-un interviu exclusiv acordat AntenaSport, când a jucat prima oară pe stadionul Ştefan cel Mare. Pe 20 decembrie va începe demolarea vechiului stadion Dinamo, în acest loc urmând să fie construită o arenă modernă, cu 25.000 de locuri.

Dănciulescu a rememorat şi cum a ajuns să semneze cu Dinamo, după ce şi-a început cariera de profesionist la Electroputere Craiova.

Ionel Dănciulescu: “Sunt bucuros că, în sfârşit, Dinamo va avea un stadion ultramodern”

“(n.r: Ce sentimente te încearcă în ultimele zile ale stadionului?) Nu trebuie să uităm pe acest stadion am avut clipe extraordinar de frumoase, performanţe fotbalistice. E adevărat că au fost şi momente mai puţin plăcute, dar sunt bucuros că, în sfârşit, Dinamo va avea un stadion ultramodern, de ultimă generaţie. Din punctul meu de vedere va fi cel mai frumos stadion din România.

(n.r: Îţi mai aduci aminte când ai păşit prima oară pe stadionul din Ştefan cel Mare?) Prima oară am păşit cu echipa naţională UEFA 95, antrenor Ion Pârcălab. Am jucat aici Balcaniada, pe care am şi câştigat-o în finală cu Turcia. Atunci am jucat prima oară pe stadionul Ştefan cel Mare.

Jucam pe un stadion plin de istorie, cu un gazon extraordinar de frumos, lume foarte multă în tribune. Era o onoare pentru noi, fiind copii, la momentul respectiv, să jucăm pe un stadion pe care au călcat legende ale fotbalului românesc.

(n.r: Când ai auzit că te vrea Dinamo?) Eram bucuros. Chiar îmi făceam gânduri ce voi face, voi rămâne în Liga a 2-a sau voi continua în altă parte şi atunci a venit domnul Mircea Stoenescu, Dumnezeu să îl odihnească, la Slatina, am discutat împreună cu părinţii mei, mi-am dat acordul, nu am semnat. Până la urmă am venit la Bucureşti şi am semnat cu Dinamo”, a declarat Ionel Dănciulescu, în exclusivitate pentru AntenaSport.

