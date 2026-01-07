Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dani Coman a făcut anunțul cu privire la transferul lui Mario Tudose: „Am avut discuții” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dani Coman a făcut anunțul cu privire la transferul lui Mario Tudose: „Am avut discuții”

Dani Coman a făcut anunțul cu privire la transferul lui Mario Tudose: „Am avut discuții”

Daniel Işvanca Publicat: 7 ianuarie 2026, 21:38

Comentarii
Dani Coman a făcut anunțul cu privire la transferul lui Mario Tudose: Am avut discuții”

Mario Tudose / SPORT PICTURES

FC Argeș este una dintre marile surprize ale acestei ediții de campionat, piteștenii luptând pentru prezența în play-off din postura unei formații nou-promovate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea alb-violet l-a cedat pe brazilianul Caio Martins la Riga FC, iar acum Dani Coman a anunțat și ce se întâmplă cu Mario Tudose, dorit de mai multe cluburi din Liga 1, dar și din străinătate.

Mario Tudose, dorit de FCSB și Rapid

FCSB și Rapid și-au manifestat interesul pentru a-l transfera pe Mario Tudose, însă oficialii de la FC Argeș au precizat că există interes pentru fundaș și din străinătate.

La o zi după ce formația nou promovată l-a cedat pe Caio Martins, Dani Coman a vorbit și despre situația stoperului cotat la un milion de euro.

„Singura ofertă scrisă pe care am avut-o a fost pentru Caio. Am avut discuții pentru Tudose și alți jucători, dar singura ofertă a fost pentru Caio.

Reclamă
Reclamă

Mai urmează un meci amical, câte două antrenamente în fiecare zi. E o perioadă grea. Jucătorii sunt obosiți, dar sunt conștienți că așa e o perioadă de pregătire. Chiar vorbeam cu Tudose, mi-a zis că antrenamentele sunt foarte grele. L-am întrebat cum s-a simțit în campionat. Mi-a spus că în niciun meci nu a simțit că nu mai poate. S-a simțit bine din toate punctele de vedere”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
Observator
Trotuarul rulant de la Gara de Nord a Capitalei, investiție de 2 mil. €, a ajuns o ruină: "E o pată neagră"
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate”
Fanatik.ro
El este, de fapt, omul care l-a trădat pe Gigi Becali: „Am avut cea mai mare încredere! Îl iubeam ca pe un frate”
23:43
Parma – Inter 0-2. Cristi Chivu şi-a învins fosta echipă şi şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului
22:50
Denis Drăguş, gata să îşi relanseze cariera, după ce a bătut palma cu noua echipă: “Nu a fost uşor ce s-a întâmplat”
22:48
Barcelona – Bilbao 5-0. „Manita arăbească” în Supercupa Spaniei! Catalanii, finaliști după un meci de vis
22:41
Florin Niță, ofertă dintr-o ţară ajunsă în pragul revoluţiei. Ce decide portarul de 38 de ani
22:40
Conducerea Barcelonei a confirmat transferul! Jucătorul era dorit de Cristi Chivu la Inter
22:14
Dinamo pregăteşte un transfer din Olanda. Cu ce fundaş negociază
Vezi toate știrile
1 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 2 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 3 FotoMama din Dorohoi a jucătorului naţionalei României a surprins în Antalya. I-a băgat în şedinţă pe Andrei Nicolescu şi Curelea 4 Rapid, gata să cedeze 3 jucători pentru a lua un fotbalist de la o rivală: “Nu cred că a contat golul cu FCSB” 5 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 6 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen românRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”