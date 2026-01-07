Dani Coman a făcut anunțul cu privire la transferul lui Mario Tudose: „Am avut discuții” - Antena Sport

FC Argeș este una dintre marile surprize ale acestei ediții de campionat, piteștenii luptând pentru prezența în play-off din postura unei formații nou-promovate.
Gruparea alb-violet l-a cedat pe brazilianul Caio Martins la Riga FC, iar acum Dani Coman a anunțat și ce se întâmplă cu Mario Tudose, dorit de mai multe cluburi din Liga 1, dar și din străinătate.
Mario Tudose, dorit de FCSB și Rapid
FCSB și Rapid și-au manifestat interesul pentru a-l transfera pe Mario Tudose, însă oficialii de la FC Argeș au precizat că există interes pentru fundaș și din străinătate.
La o zi după ce formația nou promovată l-a cedat pe Caio Martins, Dani Coman a vorbit și despre situația stoperului cotat la un milion de euro.
„Singura ofertă scrisă pe care am avut-o a fost pentru Caio. Am avut discuții pentru Tudose și alți jucători, dar singura ofertă a fost pentru Caio.
Mai urmează un meci amical, câte două antrenamente în fiecare zi. E o perioadă grea. Jucătorii sunt obosiți, dar sunt conștienți că așa e o perioadă de pregătire. Chiar vorbeam cu Tudose, mi-a zis că antrenamentele sunt foarte grele. L-am întrebat cum s-a simțit în campionat. Mi-a spus că în niciun meci nu a simțit că nu mai poate. S-a simțit bine din toate punctele de vedere”, a declarat Dani Coman, potrivit digisport.ro.
- Dinamo pregăteşte un transfer din Olanda. Cu ce fundaş negociază
- Transfer cu scandal în Liga 1. Jucătorul a semnat, dar fostul club atacă: “Nu s-a procedat corect”
- Dinamo, trei transferuri! Toţi fraţii Eissat vin în Ştefan cel Mare: “Să ia decizia corectă!”
- CFR Cluj mai trimite un jucător la DC United! Neluțu Varga aruncă bomba: „E o chestiune de zile”
- Lovitură pentru Gigi Becali! Campioana FCSB, dată în judecată de un fost jucător