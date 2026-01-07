Dani Coman a făcut anunțul cu privire la transferul lui Mario Tudose: „Am avut discuții” - Antena Sport

FC Argeș este una dintre marile surprize ale acestei ediții de campionat, piteștenii luptând pentru prezența în play-off din postura unei formații nou-promovate.

Gruparea alb-violet l-a cedat pe brazilianul Caio Martins la Riga FC, iar acum Dani Coman a anunțat și ce se întâmplă cu Mario Tudose, dorit de mai multe cluburi din Liga 1, dar și din străinătate.

Mario Tudose, dorit de FCSB și Rapid

FCSB și Rapid și-au manifestat interesul pentru a-l transfera pe Mario Tudose, însă oficialii de la FC Argeș au precizat că există interes pentru fundaș și din străinătate.

La o zi după ce formația nou promovată l-a cedat pe Caio Martins, Dani Coman a vorbit și despre situația stoperului cotat la un milion de euro.

„Singura ofertă scrisă pe care am avut-o a fost pentru Caio. Am avut discuții pentru Tudose și alți jucători, dar singura ofertă a fost pentru Caio.