"Dacă face asta, trebuie eliminat". Gianni Infantino cere măsuri clare după scandalul Vinicius - Prestianni - Antena Sport

Fotbaliştii care îşi acoperă gura în timpul altercaţiilor ar trebui eliminaţi, a declarat, duminică, preşedintele FIFA, Gianni Infantino. Spusele conducătorului forului mondial au venit în urma incidentului în care a fost implicat jucătorul lui Benfica, Gianluca Prestianni, acuzat de insulte rasiste la adresa lui Vinicius.

“Dacă un jucător îşi acoperă gura şi spune ceva care are conotaţii rasiste, atunci trebuie eliminat, evident. Trebuie să presupunem că a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună, altfel nu ar fi avut nevoie să-şi acopere gura.

Acestea sunt acţiuni pe care le putem şi trebuie să le întreprindem pentru a lua în serios lupta noastră împotriva rasismului“, a declarat şeful Federaţiei Internaţionale de Fotbal într-un interviu acordat Sky Sports.

UEFA l-a suspendat provizoriu pe Gianluca Prestianni până la finalizarea anchetei sale după incidentele care au avut loc în timpul meciului din optimile de finală ale Ligii Campionilor dintre Benfica şi Real, pe 17 februarie.

Meciul, câştigat cu 1-0 la Lisabona de madrilenii, a fost întrerupt aproximativ zece minute, după ce Vinicius s-a plâns că a fost numit “maimuţă” de către argentinian. Acesta din urmă a respins acuzaţiile pe contul său de Instagram, susţinând că madrilenul “a interpretat greşit ceea ce a crezut că a auzit“.