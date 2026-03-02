Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Dacă face asta, trebuie eliminat". Gianni Infantino cere măsuri clare după scandalul Vinicius - Prestianni - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | “Dacă face asta, trebuie eliminat”. Gianni Infantino cere măsuri clare după scandalul Vinicius – Prestianni

“Dacă face asta, trebuie eliminat”. Gianni Infantino cere măsuri clare după scandalul Vinicius – Prestianni

Andrei Nicolae Publicat: 2 martie 2026, 9:26

Comentarii
Dacă face asta, trebuie eliminat. Gianni Infantino cere măsuri clare după scandalul Vinicius – Prestianni

Gianni Infantino - Vinicius, Prestianni / Colaj Profimedia

Fotbaliştii care îşi acoperă gura în timpul altercaţiilor ar trebui eliminaţi, a declarat, duminică, preşedintele FIFA, Gianni Infantino. Spusele conducătorului forului mondial au venit în urma incidentului în care a fost implicat jucătorul lui Benfica, Gianluca Prestianni, acuzat de insulte rasiste la adresa lui Vinicius.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă un jucător îşi acoperă gura şi spune ceva care are conotaţii rasiste, atunci trebuie eliminat, evident. Trebuie să presupunem că a spus ceva ce nu ar fi trebuit să spună, altfel nu ar fi avut nevoie să-şi acopere gura.

Acestea sunt acţiuni pe care le putem şi trebuie să le întreprindem pentru a lua în serios lupta noastră împotriva rasismului“, a declarat şeful Federaţiei Internaţionale de Fotbal într-un interviu acordat Sky Sports.

Declarația completă a lui Gianni Infantino

UEFA l-a suspendat provizoriu pe Gianluca Prestianni până la finalizarea anchetei sale după incidentele care au avut loc în timpul meciului din optimile de finală ale Ligii Campionilor dintre Benfica şi Real, pe 17 februarie.

Meciul, câştigat cu 1-0 la Lisabona de madrilenii, a fost întrerupt aproximativ zece minute, după ce Vinicius s-a plâns că a fost numit “maimuţă” de către argentinian. Acesta din urmă a respins acuzaţiile pe contul său de Instagram, susţinând că madrilenul “a interpretat greşit ceea ce a crezut că a auzit“.

Reclamă
Reclamă

Desigur, în cadrul unei proceduri disciplinare, trebuie să analizăm situaţia şi să adunăm dovezi, dar nu ne putem mulţumi cu asta în viitor“, a declarat Infantino.

Trebuie să acţionăm cu fermitate şi în mod disuasiv. Poate că ar trebui să luăm în considerare nu numai pedepsirea, ci şi schimbarea culturii noastre şi oferirea posibilităţii jucătorilor sau oricărei persoane care a comis o greşeală să-şi ceară scuze.

Se pot face lucruri regretabile în momentele de furie, se pot cere scuze, iar sancţiunea trebuie să fie diferită. Poate că ar trebui să luăm în considerare această posibilitate“, a mai spus şeful FIFA

Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteniAu crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Reclamă

Sursa: News.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Observator
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv
12:38
Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi”
12:25
Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului: “Am tras un semnal de alarmă, i-am zis lui MM”
12:00
Lovitură pentru Dinamo înainte de play-off. Cât lipsește Karamoko după ce a ieșit pe targă în meciul cu Argeș
11:53
Programul Marelui Premiu al Australiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (06:00)
11:31
Intimidare sau ironie fină la Real Madrid? Postarea Barcelonei înainte de returul din Cupă cu Atletico
10:56
Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”