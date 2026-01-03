Dani Coman, anunț despre transferul lui Caio Ferreira: „Suntem pregătiți să ne despărțim” - Antena Sport

Caio Ferreira este unul dintre cei mai importanți jucători ai revelației FC Argeș. Brazilianul cotat la 800.000 de euro are trei goluri și trei pase decisive în actuala ediție a Ligii 1.
Dani Coman a vorbit despre interesul echipelor din străinătate pentru fotbalistul de 25 de ani și a venit cu un anunț care va descuraja granzii campionatului românesc.
Caio Ferreira pleacă de la FC Argeș! Anunțul lui Dani Coman
FC Argeș este una dintre marile surprizele ale actualei ediții de campionat, mai ales că piteștenii vin din postura de formație nou promovată pe prima scenă a fotbalului românesc.
Caio Ferreira este unul dintre jucătorii care au contribuit din plin la parcursul de senzație al echipei antrenate de Bogdan Andone, iar președintele Dani Coman a anunțat că brazilianul este la un pas de plecarea din Trivale.
„Pentru Caio avem o ofertă scrisă din străinătate, bună din punct de vedere financiar, mai sunt câteva detalii de pus la punct.
Suntem pregătiți să ne despărțim de orice jucător”, a dezvăluit Dani Coman, potrivit iamsport.ro.
