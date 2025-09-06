Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Mario Tudose la FCSB! Totul depinde acum de Gigi Becali - Antena Sport

Dani Coman (46 de ani), preşedintele lui FC Argeş, care poate decide dacă Mario Tudose (20 de ani) poate pleca la FCSB, potrivit declaraţiilor primarului Piteştiului, Cristian Gentea, a anunţat că e dispus să îi dea drumul jucătorului la campioana României.
Coman a precizat că FC Argeş i-a stabilit un preţ lui Mario Tudose, iar oferta de până acum a FCSB-ului nu e cea dorită de formaţia piteşteană. Transferul depinde acum de Gigi Becali. Dacă acesta va accepta să plătească suma cerută de FC Argeş, transferul se va realiza.
Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Tudose să meargă la FCSB: “Contează foarte mult ceea ce îşi doreşte jucătorul”
“Dacă își va dori cu ardoare să meargă la FCSB, vom găsi probabil o soluție. Știm ce înseamnă când un copil de 20 de ani vrea să se transfere.
Oferta celor de la FCSB e mai mică față de cea pe care ne-o dorim noi. La noi nu există un om care să ia deciziile singur. Deși, dacă vreau ca Mario Tudose să meargă la Alexandria, eu pot face asta. Noi suntem aici un grup: eu, primarul, antrenorul, jucătorii. Am discutat despre posibilitatea ca Mario să plece și ce aducem în schimb. Nu vom rămâne descoperiți. Contează foarte mult ceea ce își dorește jucătorul.
A fost o ofertă făcută de FCSB, dar după discuția pe care am avut-o, am decis suma pe care pleacă Tudose. Vom vedea dacă se va plăti sau nu”, a declarat Dani Coman pentru fanatik.ro.
Mario Tudose, integralist în România U21 – Kosovo U21 0-0
Mario Tudose, care e cotat la 350.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, a fost integralist în partida România U21 – Kosovo U21 0-0, meci de debut al tricolorilor mici în campania de calificare la EURO 2027.
Fotbalistul e deţinut în coproprietate de FC Argeş şi Benfica. Dani Coman a precizat că Benfica ar putea să îl transfere pe Tudose în cazul unei oferte pentru acesta, dar a subliniat că a discutat cu formaţia portugheză şi aceasta nu îşi doreşte să îl ia acum pe jucător. Benfica va primi, astfel, 50% dintr-un viitor transfer al lui Mario Tudose.
Gigi Becali spunea anterior că, în urma evoluţiilor din ultima perioadă ale lui Mihai Popescu, FCSB va transfera un fundaş central, care să facă tandem cu Siyabonga Ngezana. Ngezana l-a lovit, din greşeală, cu tibia în figură pe Mario Tudose, în partida FCSB – FC Argeş 0-2, în timp ce încerca o foarfecă. Dacă transferul lui Tudose la FCSB se va realiza, campioana României va rezolva o problemă mare, aceea a jucătorului U21. FCSB a testat mai mulţi jucători U21 în acest sezon, printre care Mihai Toma, Ionuţ Cercel şi Alexandru Stoian.
- Primarul Piteştiului a spus de cine depinde transferul lui Mario Tudose la FCSB!
- Neluţu Varga nu iartă! Jucătorul adus vara aceasta la CFR Cluj, dat afară
- Giovanni Becali i-a propus lui Gigi Becali un fundaş cu meciuri în La Liga şi Serie A la FCSB: “Cu nişte condiţii”
- Răsturnare de situaţie! FCSB a anunţat transferul unui jucător, dar mutarea a picat! Care e motivul
- Mihai Stoica, atac lansat la adresa lui Mircea Lucescu! Ce l-a nemulțumit pe oficialul FCSB: „Batem toate recordurile”