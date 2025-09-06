Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Mario Tudose la FCSB! Totul depinde acum de Gigi Becali - Antena Sport

Dani Coman (46 de ani), preşedintele lui FC Argeş, care poate decide dacă Mario Tudose (20 de ani) poate pleca la FCSB, potrivit declaraţiilor primarului Piteştiului, Cristian Gentea, a anunţat că e dispus să îi dea drumul jucătorului la campioana României.

Coman a precizat că FC Argeş i-a stabilit un preţ lui Mario Tudose, iar oferta de până acum a FCSB-ului nu e cea dorită de formaţia piteşteană. Transferul depinde acum de Gigi Becali. Dacă acesta va accepta să plătească suma cerută de FC Argeş, transferul se va realiza.

Dani Coman, dispus să îi dea drumul lui Tudose să meargă la FCSB: “Contează foarte mult ceea ce îşi doreşte jucătorul”

“Dacă își va dori cu ardoare să meargă la FCSB, vom găsi probabil o soluție. Știm ce înseamnă când un copil de 20 de ani vrea să se transfere.

Oferta celor de la FCSB e mai mică față de cea pe care ne-o dorim noi. La noi nu există un om care să ia deciziile singur. Deși, dacă vreau ca Mario Tudose să meargă la Alexandria, eu pot face asta. Noi suntem aici un grup: eu, primarul, antrenorul, jucătorii. Am discutat despre posibilitatea ca Mario să plece și ce aducem în schimb. Nu vom rămâne descoperiți. Contează foarte mult ceea ce își dorește jucătorul.

A fost o ofertă făcută de FCSB, dar după discuția pe care am avut-o, am decis suma pe care pleacă Tudose. Vom vedea dacă se va plăti sau nu”, a declarat Dani Coman pentru fanatik.ro.