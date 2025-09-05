România U21 - Kosovo U21 0-0, în preliminariile EURO 2027. Meciul se joacă acum! - Antena Sport

Min. 14: Șansă mare de gol pentru kosovari. Imeri ia pe cont propriu o acțiune în banda stângă, șutul acestuia s-a dus pe lângă poarta lui Lefter.

Min. 13: Mihnea Rădulescu execută bine o lovitură liberă de la mare distanță, portarul kosovar iese însă și boxează balonul.

Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași! După doar 10 secunde, tricolorii expediază primul șut pe spațiul porții. Radaslavescu l-a încercat de la distanță pe portarul advers, dar acesta a reținut mingea fără emoții.

România U21 (4-2-3-1) : Lefter – Strata, Duțu, M. Tudose, A. David – Vulturar (cpt.), Cr. Mihai – Rădulescu, Radaslavescu, Musi – Burnete. Rezerve: Rafailă, M. Țuțu, Jălade, R. Pașcalău, A. Trică, A Boțogan, K. Ciubotaru, I. Vermeșan, Biliboc. Selecționer: Costin Curelea

România începe campania de calificare la EURO 2027 la Iași

Cu un nou selecționer pe banca tehnică, România U21 începe cursa către calificarea la cel de-al cincilea Campionatul European consecutiv. Primul test pentru Costin Curelea va fi contra selecționatei din Kosovo.

Meciul de debut al României U21 în această fază a preliminariilor se dispută pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Duelul se va disputa în fața unui stadion plin, urmând ca peste patru zile, tricolorii mici să se deplaseze pentru meciul cu San Marino.

Lotul convocat de Costin Curelea pentru dubla cu Kosovo și San Marino

Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);

Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Rareș Pop (Rapid), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Programul României U21 în preliminariile pentru CE 2027