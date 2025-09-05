România U21 - Kosovo U21 0-0, în preliminariile EURO 2027. Meciul se joacă acum! - Antena Sport

Naționala de fotbal a României U21 își începe campania de calificare la Campionatul European din 2027. La debutul lui Costin Curelea pe banca tehnică, tricolorii vor primita vizita selecționatei din Kosovo, meciul jucându-se pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Disputa este transmisă în direct pe Pro Arena și FRF TV, dar poate fi urmărită și în format LIVETEXT pe as.ro.
România U21 – Kosovo U21 0-0
Min. 85: Fără ocazii notabile în această a doua parte a jocului.
Min. 46: A început repriza a doua!
Final de repriză la Iași! România și Kosovo sunt la egalitate după primele 45 de minute.
Min. 42: Tricolorii au recuperat rapid o minge la aproximativ 30 de metri de poarta adversă. Eduard Radaslavescu s-a grăbit și a șutat peste poartă.
Min. 35: Mare ocazie de gol pentru România! Strata este găsit excelent în careu de Radaslavescu, acesta a trimis puternic în fața porții, însă Seji a respins excepțional.
Min. 33: Tricolorii lui Costin Curelea revin periculoși la poarta lui Seji. Mihnea Rădulescu șutează puternic din lovitură liberă, dar goalkeeperul kosovarilor scoate în corner.
Min. 16: Încă o ocazie de gol pentru oaspeți. Portarul nostru reușește să respingă mingea peste bară.
Min. 14: Șansă mare de gol pentru kosovari. Imeri ia pe cont propriu o acțiune în banda stângă, șutul acestuia s-a dus pe lângă poarta lui Lefter.
Min. 13: Mihnea Rădulescu execută bine o lovitură liberă de la mare distanță, portarul kosovar iese însă și boxează balonul.
Min. 1: Start de meci pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași! După doar 10 secunde, tricolorii expediază primul șut pe spațiul porții. Radaslavescu l-a încercat de la distanță pe portarul advers, dar acesta a reținut mingea fără emoții.
- România U21 (4-2-3-1): Lefter – Strata, Duțu, M. Tudose, A. David – Vulturar (cpt.), Cr. Mihai – Rădulescu, Radaslavescu, Musi – Burnete. Rezerve: Rafailă, M. Țuțu, Jălade, R. Pașcalău, A. Trică, A Boțogan, K. Ciubotaru, I. Vermeșan, Biliboc. Selecționer: Costin Curelea
- Kosovo (4-4-2): Seji – Sahitaj, Selmonaj, Shala, Vokrri – A. Hasani, Muqaj, Ademi, Imeri – Frokaj, H. Berisha. Rezerve: Gjokaj, Mavraj, I. Jashari, E. Sadriu, L. Parduzi, E. Jashari, E. Gashi, Bujupi, M. Gashi. Selecționer: Afrim Toverlani
România începe campania de calificare la EURO 2027 la Iași
Cu un nou selecționer pe banca tehnică, România U21 începe cursa către calificarea la cel de-al cincilea Campionatul European consecutiv. Primul test pentru Costin Curelea va fi contra selecționatei din Kosovo.
Meciul de debut al României U21 în această fază a preliminariilor se dispută pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Duelul se va disputa în fața unui stadion plin, urmând ca peste patru zile, tricolorii mici să se deplaseze pentru meciul cu San Marino.
Lotul convocat de Costin Curelea pentru dubla cu Kosovo și San Marino
Portari: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);
Fundași: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);
Mijlocași: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Rareș Pop (Rapid), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);
Atacanți: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).
Programul României U21 în preliminariile pentru CE 2027
- 5 septembrie 2025, ora 18:30: România – Kosovo
- 9 septembrie 2025, ora 21:30: San Marino – România
- 14 octombrie 2025: România – Cipru
- 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
- 18 noiembrie 2025: România – Spania
- 27 martie 2026: Kosovo – România
- 31 martie 2026: România – San Marino
- 25 septembrie 2026: Cipru – România
- 30 septembrie 2026: România – Finlanda
- 6 octombrie 2026: Spania – România
