Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: "Nu există și nu pot exista" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista”

O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista”

Andrei Nicolae Publicat: 25 februarie 2026, 17:10

Comentarii
O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: Nu există și nu pot exista

Gino Iorgulescu și Justin Ștefan, în timpul unei ședințe LPF / Sport Pictures

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a venit cu o clarificare după ce Gino Iorgulescu a acordat o declarație extrem de controversată și interpretabilă privind posibilitatea ca FCSB să rateze play-off-ul. Membrul conducerii LPF a ținut să transmită că nu există nicio preferință față de vreun club în lupta pentru o poziție în Top 6.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ar fi păcat să nu fie FCSB în play-off. Dacă nu ajunge acolo, toate cluburile au de pierdut“, așa a sunat declarația lui Gino Iorgulescu care a stârnit controverse, dar și reacții din partea cluburilor din Liga 1 care se luptă și ele pentru o poziție între primele șase. Unul dintre cele mai vehemente răspunsuri a venit din partea lui Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș.

Justin Ștefan, discurs diferit față de Gino Iorgulescu

După toată tevatura creată în jurul spuselor lui Iorgulescu, LPF a venit cu o nouă recție prin vocea lui Justin Ștefan, care a încercat să calmeze spiritele după ce s-a întâmplat. Secretarul general al ligii a transmis că lupta la play-off se va decide pe teren și că instituția din conducerea căreia face parte nu are niciun parti-pris.

Am văzut declarațiile recente legate de finalul sezonului regulat și modul în care au fost preluate în media. Tocmai pentru că suntem într-un moment sensibil al competiției, cred că este utilă o clarificare. Orice referire la o echipă anume trebuie înțeleasă în cheie generală, legată de interesul sportiv și de intensitatea luptei pentru play-off.

Nu există și nu pot exista preferințe față de vreun club. Accesul în play-off se decide exclusiv pe teren, prin rezultate. Regulamentul este același pentru toți, iar clasamentul reflectă munca și performanța fiecărei echipe.

Reclamă
Reclamă

Finalul de sezon este o perioadă în care responsabilitatea tuturor actorilor implicați este cu atât mai importantă. Integritatea competiției trebuie să fie prioritatea absolută, iar meciurile rămase trebuie tratate cu seriozitate și fair-play. Competiția este cea care trebuie să vorbească, prin joc și prin rezultate. Atât și nimic altceva“, a anunțat Justin Ștefan pe Facebook.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Observator
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
17:55
UEFA a dat verdictul! Ce se întâmplă cu Gianluca Prestianni la Real Madrid – Benfica
17:55
Tun financiar dat de Emma Răducanu: 12 milioane de euro!
17:54
VideoAntena Sport Update. Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 februarie
17:31
Pleacă Joyskim Dawa de la FCSB? Anunțul fulger venit din Belgia
17:20
Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena
16:57
Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 5 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 6 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe