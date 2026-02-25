O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: "Nu există și nu pot exista" - Antena Sport

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a venit cu o clarificare după ce Gino Iorgulescu a acordat o declarație extrem de controversată și interpretabilă privind posibilitatea ca FCSB să rateze play-off-ul. Membrul conducerii LPF a ținut să transmită că nu există nicio preferință față de vreun club în lupta pentru o poziție în Top 6.

“Ar fi păcat să nu fie FCSB în play-off. Dacă nu ajunge acolo, toate cluburile au de pierdut“, așa a sunat declarația lui Gino Iorgulescu care a stârnit controverse, dar și reacții din partea cluburilor din Liga 1 care se luptă și ele pentru o poziție între primele șase. Unul dintre cele mai vehemente răspunsuri a venit din partea lui Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș.

Justin Ștefan, discurs diferit față de Gino Iorgulescu

După toată tevatura creată în jurul spuselor lui Iorgulescu, LPF a venit cu o nouă recție prin vocea lui Justin Ștefan, care a încercat să calmeze spiritele după ce s-a întâmplat. Secretarul general al ligii a transmis că lupta la play-off se va decide pe teren și că instituția din conducerea căreia face parte nu are niciun parti-pris.

“Am văzut declarațiile recente legate de finalul sezonului regulat și modul în care au fost preluate în media. Tocmai pentru că suntem într-un moment sensibil al competiției, cred că este utilă o clarificare. Orice referire la o echipă anume trebuie înțeleasă în cheie generală, legată de interesul sportiv și de intensitatea luptei pentru play-off.

Nu există și nu pot exista preferințe față de vreun club. Accesul în play-off se decide exclusiv pe teren, prin rezultate. Regulamentul este același pentru toți, iar clasamentul reflectă munca și performanța fiecărei echipe.