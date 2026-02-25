Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare

Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare

Daniel Işvanca Publicat: 25 februarie 2026, 16:57

Comentarii
Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare

Pep Guardiola / Profimedia

Chiar dacă la suprafață clubul nu o arată, Manchester City este în prezent un butoi cu pulbere. Gruparea de pe Etihad Stadium încă așteaptă un verdict în privința celor 115 acuzații de infracțiuni financiare, iar englezii iau în calcul cel mai „negru” scenariu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, presa din Marea Britanie precizează că formația antrenată de Pep Guardiola ar putea primi o penalizare record de 60 de puncte, ceea ce înseamnă automat o retrogradare în liga secundă.

Manchester City poate retrograda din Premier League

Este o presiune uriașă la Manchester City, englezii urmând să își afle pedeapsa pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare. Clubul a eludat cu bună ştiinţă regulile financiare stabilite între 2009 şi 2018 pentru a-şi stimula ambiţiile sportive.

Se așteaptă ca în orice moment Federația de Fotbal din Anglia să vină cu un verdict în acest context, acesta fiind și unul dintre principalele motive pentru care s-a tot zvonit că Pep Guardiola va pleca de pe banca „cetățenilor”.

Acum, a ieșit la iveală un scenariu care poate fi catalogat drept „apocaliptic” pentru multipla campioană a Angliei. Concret, presa scrie că gruparea de pe Etihad ar putea fi penalizată cu 40 sau 60 de puncte, ceea ce ar însemna automat o retrogradare directă.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Observator
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații exclusive din mijlocul haosului: „Nu am ieșit de trei zile, pentru că este riscant”
Fanatik.ro
Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații exclusive din mijlocul haosului: „Nu am ieșit de trei zile, pentru că este riscant”
16:53
Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță
16:40
Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League
16:19
Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi”
15:53
Eliza Samara e OUT de la Singapore Smash. Eşec în faţa numărului unu mondial
15:50
Gianni Infantino, prima reacţie după violenţele din Mexic
15:46
Thierry Henry face praf Inter şi îi aduce reproşuri lui Cristi Chivu: “Va trebui să explice anumite alegeri”
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 5 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 6 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe