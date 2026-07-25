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Dani Coman nu-l iartă pe Matos, după eliminarea din FC Argeș – Petrolul 1-0. Ce pedeapsă va primi jucătorul

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 9:41

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Dani Coman nu-l iartă pe Matos, după eliminarea din FC Argeș – Petrolul 1-0. Ce pedeapsă va primi jucătorul

Ricardo Matos, eliminat de Horațiu Feșnic în FC Argeș - Petrolul 1-0/ Sport Pictures

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Dani Coman a reacționat, după ce FC Argeș a învins-o la limită pe Petrolul, scor 1-0, în etapa a doua de Liga 1. Piteștenii au obținut prima victorie a sezonului, după golul marcat de Robert Moldoveanu în minutul 17.

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FC Argeș a evoluat în inferioritate numerică din minutul 43. Ricardo Matos a văzut direct cartonașul roșu, după ce l-a lovit cu cotul în piept pe Paul Papp.

Dani Coman nu-l iartă pe Matos, după eliminarea din FC Argeș – Petrolul 1-0: jucătorul va fi amendat

Dani Coman l-a taxat pe Matos, pentru că și-a lăsat echipa în 10 jucători, în meciul cu Petrolul. Președintele piteștenilor a dezvăluit că atacantul va fi amendat, în urma gestului său.

De asemenea, Dani Coman a transmis că faultul comis de Matos a fost unul evident, iar arbitrul Horațiu Feșnic a luat decizia corectă atunci când i-a arătat cartonașul roșu.

A fost un cartonaș roșu clar. Nu avea voie să facă un astfel de gest. Din punctul meu de vedere, este un cartonaș roșu fără discuție. Își lovește adversarul fără minge, chiar dacă nu în față, așa cum s-a prefăcut Papp. Unii trăiesc din asta, să se prefacă. Nu mai dau nume. Mă refer la România, da.

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Mi-a fost teamă, pentru că a fost o primă repriză bună din punctul meu de vedere. Am controlat jocul, chiar dacă nu a fost spectacol. A fost un meci pe care îl aveam la discreție. Din păcate, după cartonașul roșu lucrurile s-au schimbat, dar vreau să-i felicit pe băieți pentru efortul făcut și pentru că nu am primit gol.

Și eu mi-am plătit singur amenda atunci când am fost sancționat. Așa se întâmplă la FC Argeș. Matos își va plăti singur amenda, o voi stabili în zilele următoare. Nu mă interesează dacă și-a recunoscut fapta sau nu, nu vreau astfel de gesturi”, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro, după FC Argeș – Petrolul 1-0.

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