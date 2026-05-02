Estonia – România LIVE VIDEO (07:30, AntenaPLAY). Tricolorii caută a treia victorie la CM de hochei, Divizia I/B

România va întâlni Estonia în al patrulea meci al tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B. Duelul va avea loc duminică dimineaţă, de la ora 07:30, live în AntenaPLAY.

Înainte de duelul cu Estonia, România a trecut de Olanda (7-0) şi de Spania (4-1), fiind însă învinsă surprinzător de China, cu 3-4, în overtime.

Estonia – România, la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B

De partea cealaltă, Estonia are maximum de puncte după primele trei meciuri disputate, 12-2 cu Spania, 5-1 cu Olanda şi 4-2 cu Coreea de Sud.

La ediția de anul acesta, nicio echipă participantă în Divizia I/B nu va retrograda. IIHF a fost nevoită să anuleze turneul pentru Divizia II/A care trebuia să aibă loc în Emiratele Arabe Unite. Cum nicio echipă din Divizia II/A nu va promova, forul internațional a luat decizia ca nici echipele din Divizia I/B să nu retrogradeze.

Lotul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);