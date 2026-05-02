Estonia – România LIVE VIDEO (07:30, AntenaPLAY). Tricolorii caută a treia victorie la CM de hochei, Divizia I/B

România va întâlni Estonia în al patrulea meci al tricolorilor la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B. Duelul va avea loc duminică dimineaţă, de la ora 07:30, live în AntenaPLAY.
Înainte de duelul cu Estonia, România a trecut de Olanda (7-0) şi de Spania (4-1), fiind însă învinsă surprinzător de China, cu 3-4, în overtime.
Estonia – România, la Campionatul Mondial de hochei, Divizia I/B
De partea cealaltă, Estonia are maximum de puncte după primele trei meciuri disputate, 12-2 cu Spania, 5-1 cu Olanda şi 4-2 cu Coreea de Sud.
La ediția de anul acesta, nicio echipă participantă în Divizia I/B nu va retrograda. IIHF a fost nevoită să anuleze turneul pentru Divizia II/A care trebuia să aibă loc în Emiratele Arabe Unite. Cum nicio echipă din Divizia II/A nu va promova, forul internațional a luat decizia ca nici echipele din Divizia I/B să nu retrogradeze.
Lotul României la Campionatul Mondial Divizia I/B
Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);
Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni),
Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);
Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);
Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager).
