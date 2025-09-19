Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani - FCSB 3-1: "Să câștigăm meciurile de retrogradare" - Antena Sport

Daniel Bîrligea s-a arătat descumpănit după ce FCSB a suferit a cincea înfrângere din acest sezon, scor 1-3 contra lui FC Botoșani. Întrebat dacă echipa mai speră la titlu, atacantul a oferit un răspuns uluitor și a spus că el și colegii săi ar trebui să se concentreze pe “meciurile de retrogradare”, referindu-se probabil la cum campioana trebuie să iasă din “zona roșie”.

Fotbalistul de 25 de ani a dat dovadă de fair-play și și-a lăudat adversarii pentru victorie.

Daniel Bîrligea: “E greu de comentat”

Bîrligea a vorbit pe scurt despre cum a simțit el partida contra moldovenilor, după care a spus că al treilea titlu la rând este departe. Atacantul a comparat inclusiv modul în care FCSB joacă în Liga 1, în comparație cu partidele din Europa, unde el și coechipierii săi au reușit să se califice în grupa Europa League.

“E greu de comentat în momentele astea. Nu știu exact ce avem, ce putem face, dar sigur trebuie să facem ceva, pentru că așa nu ajungem nicăieri. Nu zic că nu facem, nu facem de ajuns.

Eu am simțit prima repriză destul de bine, după în a doua ne-am relaxat, n-am mai încercat să jucăm. Nu ne-a mai ieșit nimic și adversarii au avut un ritm bun, sunt pregătiți, au făcut tot ce trebuia să câștige meciul și îi felicităm.