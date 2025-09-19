FC Botoșani - FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre FC Botoșani și FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Duelul contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.
Înaintea acestei partide, echipa din Moldova se află pe locul 4 în Liga 1, cu 16 puncte după 9 partide disputate. De cealaltă parte, campioana României ocupă poziția a 11-a, cu 7 puncte.
LIVE TEXT | FC Botoşani – FCSB (20:30)
FC Botoșani primește vizita campioanei după o victorie cu Oțelul, scor 1-0, în etapa cu numărul 8 a sezonului de Liga 1.
În ultimul meci jucat, echipa antrenată de Elias Charalambous a remizat pe terenul nou promovatei Csikszereda, scor 1-1.
Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în luna decembrie a anului trecut. La momentul respectiv FCSB s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.
La conferința de presă premergătoare duelului, Elias Charalambous a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă FCSB.
“Risto este out, Crețu este out, Cercel are probleme la spate… cred că doar cei trei nu vor putea juca. Trebuie să jucăm fotbalul pe care îl știm și pe care băieții au demonstrat că-l pot practica. Campionatul e un maraton, hai să vedem ce se va întâmpla la final”, a spus tehnicianul campioanei.
FC Botoșani – FCSB, echipele probabile
FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Aldair – Mitrov, Ongenda, Mailat – Lopez E.
Rezerve: Luka, Pavlovic, Creț, Riad, Bodișteanu, Friday, Ciobanu A., Ștefan D., Pape, Kovtaliuk, Petro C., Dumiter, Papa, Gligor, Cîmpanu,
Antrenor: Leo Grozavu
FCSB: Târnovanu – Graovac, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Chiricheș, Lixandru – Cisotti, Toma, Fl. Tănase – Bîrligea
Rezerve: Zima, Alhassan, Olaru, Miculescu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Tavi Popescu, A. Stoian, Thiam
Absenți: V. Crețu, Cercel, Șut, Radunovic, Dawa
Antrenor: Elias Charalambous
