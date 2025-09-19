Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FC Botoșani - FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | FC Botoșani – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile

FC Botoșani – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 11:37

Comentarii
FC Botoșani – FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile

Sport Pictures

Meciul dintre FC Botoșani și FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Duelul contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea acestei partide, echipa din Moldova se află pe locul 4 în Liga 1, cu 16 puncte după 9 partide disputate. De cealaltă parte, campioana României ocupă poziția a 11-a, cu 7 puncte.

LIVE TEXT | FC Botoşani – FCSB (20:30)

FC Botoșani primește vizita campioanei după o victorie cu Oțelul, scor 1-0, în etapa cu numărul 8 a sezonului de Liga 1.

În ultimul meci jucat, echipa antrenată de Elias Charalambous a remizat pe terenul nou promovatei Csikszereda, scor 1-1.

Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în luna decembrie a anului trecut. La momentul respectiv FCSB s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.

Reclamă
Reclamă

La conferința de presă premergătoare duelului, Elias Charalambous a vorbit despre problemele de lot cu care se confruntă FCSB.

“Risto este out, Crețu este out, Cercel are probleme la spate… cred că doar cei trei nu vor putea juca. Trebuie să jucăm fotbalul pe care îl știm și pe care băieții au demonstrat că-l pot practica. Campionatul e un maraton, hai să vedem ce se va întâmpla la final”, a spus tehnicianul campioanei.

FC Botoșani – FCSB, echipele probabile

FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, Diaw, Țigănașu – Bordeianu, Aldair – Mitrov, Ongenda, Mailat – Lopez E.
Rezerve: Luka, Pavlovic, Creț, Riad, Bodișteanu, Friday, Ciobanu A., Ștefan D., Pape, Kovtaliuk, Petro C., Dumiter, Papa, Gligor, Cîmpanu,
Antrenor: Leo Grozavu

Programul Rabla Auto revine. Finanțare de până la 18.500 lei pentru mașini electrice. Când încep înscrierileProgramul Rabla Auto revine. Finanțare de până la 18.500 lei pentru mașini electrice. Când încep înscrierile
Reclamă

FCSB: Târnovanu – Graovac, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Chiricheș, Lixandru – Cisotti, Toma, Fl. Tănase – Bîrligea
Rezerve: Zima, Alhassan, Olaru, Miculescu, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Tavi Popescu, A. Stoian, Thiam
Absenți: V. Crețu, Cercel, Șut, Radunovic, Dawa
Antrenor: Elias Charalambous

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
Observator
Vremea 22 septembrie - 20 octombrie. Temperaturi mai ridicate până la sfârşitul acestei luni. Revin ploile
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
Fanatik.ro
“Îl văd pe Ilie la televizor, e distrus! Copilul a fost crescut în puf” Giovanni Becali, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: “S-a speriat şi după aia a luat cocaina!”
12:24
Barcelona a anunţat unde va juca meciul cu PSG! Varianta Camp Nou a picat
12:10
VIDEOLando Norris, cel mai rapid pilot în FP1 al MP al Azerbaidjanului! Cursa e duminică (13:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
11:55
Giovanni Becali, verdict despre șansele FCSB-ului în lupta pentru titlu: “Va fi greu”
11:46
Un membru al Generaţiei de Aur a refuzat postul de selecţioner. Florin Prunea ştie motivul: “Cum să spui aşa ceva?”
11:03
Lewis Hamilton, lovitură de 15 milioane de euro: “Am renunţat la toate maşinile”. Ce hobby are acum britanicul
10:58
Mihai Stoica a uimit pe toată lumea! Cât de mult vorbeşte, la telefon, cu Gigi Becali: “Ăsta a fost recordul”
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 3 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 4 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 5 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute 6 Elias Charalambous, ironic înainte de FC Botoşani – FCSB: “Dacă asta e dorinţa lui, ridic mâinile şi renunţ”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”