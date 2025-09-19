FC Botoșani - FCSB LIVE TEXT (20:30). Campioana nu își mai permite pași greșiți în Liga 1. Echipele probabile - Antena Sport

Meciul dintre FC Botoșani și FCSB va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 20:30. Duelul contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1.

Înaintea acestei partide, echipa din Moldova se află pe locul 4 în Liga 1, cu 16 puncte după 9 partide disputate. De cealaltă parte, campioana României ocupă poziția a 11-a, cu 7 puncte.

LIVE TEXT | FC Botoşani – FCSB (20:30)

FC Botoșani primește vizita campioanei după o victorie cu Oțelul, scor 1-0, în etapa cu numărul 8 a sezonului de Liga 1.

În ultimul meci jucat, echipa antrenată de Elias Charalambous a remizat pe terenul nou promovatei Csikszereda, scor 1-1.

Ultimul duel dintre cele două formații a avut loc în luna decembrie a anului trecut. La momentul respectiv FCSB s-a impus, pe teren propriu, cu scorul de 2-1.