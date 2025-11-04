Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență - Antena Sport

Chiar dacă Neluțu Varga a anunțat recent că urmează să achite toate datoriile celor de la CFR Cluj, se pare că problemele formației din Gruia sunt mai mari de atât.

Creditorii care au de recuperat bani de la clubul ardelean au cerut, prin intermediul instanței, intrarea în insolvență a celor de la CFR Cluj. Rămâne de văzut care va fi cursul lucrurilor.

S-a cerut intrarea în insolvență la CFR Cluj

Problemele continuă pentru CFR Cluj, pe lângă faptul că echipa nu merge bine din punct de vedere al rezultatelor. Odată cu venirea lui Daniel Pancu, veștile proaste continuă să vină în Gruia.

Potrivit lagazzetta.ro, există anumite cereri de intrare în insolvență formulate în instanță de către mai mulți creditori, care au de recuperat sume de bani de la CFR Cluj.

Neluțu Varga este în negocieri cu Gigi Becali pentru cedarea lui Louis Munteanu. Mai mult decât atât, patronul celor de la FCSB l-ar dori și pe kosovarul Emerllahu.