Leo Grozavu, nemulțumit după Farul - Botoșani 2-0: „Am pierdut din cauza noastră” - Antena Sport

Leo Grozavu, nemulțumit după Farul – Botoșani 2-0: „Am pierdut din cauza noastră"

Leo Grozavu, nemulțumit după Farul – Botoșani 2-0: „Am pierdut din cauza noastră”

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 22:53

Leo Grozavu / SPORT PICTURES

FC Botoșani a înregistrat vineri al doilea eșec stagional. Gruparea moldoveană a cedat cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Farul Constanța, în cel de-al doilea meci al etapei a 16-a.

Ionuț Vînă a reușit un gol senzațional pentru formația pregătită de Ianis Zicu, în timp ce scorul final a fost stabilit de Alexandru Ișfan, din lovitură de la 11 metri.

Leo Grozavu: „Când vine pauza, toți se gândesc la vacanță”

FC Botoșani a făcut un nou pas greșit în Liga 1, fiind învinsă în deplasare de Farul Constanța, scor 2-0. Gruparea botoșăneană a jucat și o repriză în inferioritate numerică, lucru care a făcut imposibilă revenirea în meci.

După fluierul final, antrenorul Leo Grozavu a tras niște concluzii dure vis-a-vis de jocul și atitudinea echipei sale. Acesta a explicat că după eliminarea lui Adams, scopul a fost limitarea dezastrului pe tabelă.

„Am primit un gol dintr-o execuție fantastică, un șut care se prinde o dată la nu știu cât timp. O felicit pe Farul, noi am avut ocazii și în 10…primul gol primit a fost o execuție extraordinară, al doilea a fost un cadou. De ce să fiu supărat? Nu am fost azi în cea mai bună stare. Vine această pauză, toată lumea a privit-o ca pe o vacanță. Asta e, suntem FC Botoșani. Și azi, 11 contra 11, am arătat că suntem o echipă de luat înseamnă.

Azi am pierdut din cauza noastră, toate meritele pentru Farul că a știut că exploateze gafele noastre. În România, așa se întâmplă, când vine pauza, toți se gândesc la vacanță. E vina mea că azi nu am știut să-i fac să se gândească că azi putem câștiga meciul, vom vedea ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni.

Azi n-am fost conectați, acea eliminare a fost mult prea…depășește sfera înțelegerii mele. Ești eliminat, stai și la meciul următor. Dacă marca Ișfan, puteam întoarce 11 contra 11. La 0-2, cu om în minus, ne-am dorit să limităm proporțiile. Dacă marca Bordeianu pe final de joc…mai erau câteva minute, poate Farul ar fi intrat într-o criză, cine știe”, a declarat Leo Grozavu, potrivit digisport.ro.

