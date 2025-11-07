Leo Grozavu, nemulțumit după Farul - Botoșani 2-0: „Am pierdut din cauza noastră” - Antena Sport

FC Botoșani a înregistrat vineri al doilea eșec stagional. Gruparea moldoveană a cedat cu scorul de 2-0 pe terenul celor de la Farul Constanța, în cel de-al doilea meci al etapei a 16-a.

Ionuț Vînă a reușit un gol senzațional pentru formația pregătită de Ianis Zicu, în timp ce scorul final a fost stabilit de Alexandru Ișfan, din lovitură de la 11 metri.

Leo Grozavu: „Când vine pauza, toți se gândesc la vacanță”

FC Botoșani a făcut un nou pas greșit în Liga 1, fiind învinsă în deplasare de Farul Constanța, scor 2-0. Gruparea botoșăneană a jucat și o repriză în inferioritate numerică, lucru care a făcut imposibilă revenirea în meci.

După fluierul final, antrenorul Leo Grozavu a tras niște concluzii dure vis-a-vis de jocul și atitudinea echipei sale. Acesta a explicat că după eliminarea lui Adams, scopul a fost limitarea dezastrului pe tabelă.

„Am primit un gol dintr-o execuție fantastică, un șut care se prinde o dată la nu știu cât timp. O felicit pe Farul, noi am avut ocazii și în 10…primul gol primit a fost o execuție extraordinară, al doilea a fost un cadou. De ce să fiu supărat? Nu am fost azi în cea mai bună stare. Vine această pauză, toată lumea a privit-o ca pe o vacanță. Asta e, suntem FC Botoșani. Și azi, 11 contra 11, am arătat că suntem o echipă de luat înseamnă.