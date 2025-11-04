"Trebuie arestat" Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! - Antena Sport

Istvan Kovacs nu a dictat penalty pentru Liverpool la un presupus henţ în careu al lui Tchouameni / captura digisport.ro

În minutul 30 al meciului “de lux” Liverpool – Real Madrid, Dominik Szoboszlai a şutat spre poartă, Tchouameni a oprit balonul cu mâna şi au urmat minute în şir în care Istvan Kovacs a deliberat, urmărind faza şi pe monitorul VAR.

În cele din urmă decizia a fost să nu acorde penalty. Iniţial dăduse lovitură liberă de la marginea careului pentru Liverpool, apoi a hotărât, după ce a văzut faza la VAR, să dea minge de arbitru.

Fază controversată în Liverpool – Real Madrid! Istvan Kovacs a decis să nu dea penalty

Fanii lui Liverpool l-au atacat dur pe arbitrul român pe reţelele de socializare.

“Fotbalul e corupt, ce le-a făcut Real Madrid arbitrilor e o glumă, Istvan Kovacs trebuie arestat pentru această decizie”, a fost una dintre cele mai dure reacţii de pe X.

“Arbitrul de astăzi, Istvan Kovacs, a oficiat meciuri pe Anfield de două ori. Împotriva lui PSG la începutul acestui an și a lui Real Madrid acum câțiva ani. Liverpool a pierdut ambele meciuri”, a comentat altcineva.