"Trebuie arestat" Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool! - Antena Sport

În minutul 30 al meciului “de lux” Liverpool – Real Madrid, Dominik Szoboszlai a şutat spre poartă, Tchouameni a oprit balonul cu mâna şi au urmat minute în şir în care Istvan Kovacs a deliberat, urmărind faza şi pe monitorul VAR.
În cele din urmă decizia a fost să nu acorde penalty. Iniţial dăduse lovitură liberă de la marginea careului pentru Liverpool, apoi a hotărât, după ce a văzut faza la VAR, să dea minge de arbitru.
Fază controversată în Liverpool – Real Madrid! Istvan Kovacs a decis să nu dea penalty
Fanii lui Liverpool l-au atacat dur pe arbitrul român pe reţelele de socializare.
“Fotbalul e corupt, ce le-a făcut Real Madrid arbitrilor e o glumă, Istvan Kovacs trebuie arestat pentru această decizie”, a fost una dintre cele mai dure reacţii de pe X.
“Arbitrul de astăzi, Istvan Kovacs, a oficiat meciuri pe Anfield de două ori. Împotriva lui PSG la începutul acestui an și a lui Real Madrid acum câțiva ani. Liverpool a pierdut ambele meciuri”, a comentat altcineva.
“Istvan Kovacs este unul dintre cei mai slabi arbitri pe care i-am văzut vreodată”, a scris altcineva.
Atacat dur de fanii lui Liverpool, Istvan Kovacs a primit şi reacţii pozitive pe reţelele de socializare. Au fost opinii ale unor persoane care au lăudat decizia luată de Istvan Kovacs.
“Nu, nu e penalty. O utilizare excelentă a monitorului și o decizie excelentă din partea lui Istvan Kovacs”, a fost una dintre reacţiile pozitive despre decizia arbitrului român.
“Sunt de acord cu Istvan Kovacs. Mâna lui Tchouameni era într-o poziție naturală”, a scris altcineva.
