Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vor fi în lot” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vor fi în lot”

Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vor fi în lot”

Publicat: 7 noiembrie 2025, 23:17

Comentarii
Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Anunțul lui Mihai Stoica: Vor fi în lot”

Mihai Stoica, înaintea unui meci - Hepta

Mihai Stoica a anunțat două reveniri importante la FCSB, pentru partida cu Hermannstadt din prima etapă a returului din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30, la trei zile după ce campioana a pierdut în deplasare cu Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheș (35 de ani) și Valentin Crețu (36 de ani) vor fi în lotul FCSB-ului pentru duelul cu sibienii. 

Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt 

„(n.r. – Chiricheş) A avut o accidentare. S-a refăcut, va fi în lot. Şi el, şi Creţu. Creţu a fost puţin căzut, el nu era obişnuit să fie accidentat, dar o să fie bine. Acum are o problemă, se cheamă Pantea!”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro. 

Vlad Chiricheș a fost trecut pe lista UEFA de către FCSB, după accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu. Veteranul din lotul campioanei nu a făcut însă deplasarea în Elveția pentru meciul cu Basel, el nefiind refăcut complet.  

Chiricheș nu a mai bifat un meci la FCSB de pe 28 septembrie, atunci când îl înlocuia pe Daniel Graovac în duelul cu Oțelul, din etapa a 11-a a Ligii 1. 

Reclamă
Reclamă

De cealaltă parte, s-a accidentat după meciul pierdut de FCSB cu Young Boys, scor 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League. Fundașul dreapta a fost înlocuit în primul 11 al roș-albaștrilor de Alexandru Pantea.  

Înaintea partidei cu Hermannstadt, FCSB ocupă locul nouă în Liga 1. Campioana are 19 puncte acumulate după 15 meciuri jucate, fiind la șase puncte de ultima clasată pe loc de play-off, Farul, care în această etapă a învins-o cu 2-0 pe Botoșani. 

Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aurComandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Observator
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai bine. Dar nu le aud!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai bine. Dar nu le aud!”
23:15
Gică Popescu, încântat după Farul – Botoșani 2-0. Obiectivul măreț la care visează „Baciul”
22:55
Ionuț Vînă, după euro-golul din Farul – Botoșani 2-0: „Am știut 100% din momentul în care mi-a plecat din picior”
22:54
Noi probleme pentru Istvan Kovacs în Liga 1! A fost salvat de două ori de VAR în Farul – FC Botoşani
22:53
Leo Grozavu, nemulțumit după Farul – Botoșani 2-0: „Am pierdut din cauza noastră”
22:43
Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră”
22:32
Ce l-a surprins pe Cristiano Bergodi la U Cluj, după victoria clară cu Metaloglobus: „Sunt de puțin timp aici, dar…”
Vezi toate știrile
1 VIDEOLando Norris va pleca din pole în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei (sâmbătă, 16:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 2 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 3 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1 4 Dinamo, dată în judecată! Procesul pornit de la un nume de legendă al “câinilor roșii” 5 “Război civil” în vestiarul lui Rayo. Andrei Rațiu, luat la întrebări după o ședință de urgență 6 “V-ați bucurat că a pierdut FCSB?”. Răspunsul prompt al lui Mihai Rotaru după victoria Universității Craiova
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență