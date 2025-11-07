Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vor fi în lot” - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat două reveniri importante la FCSB, pentru partida cu Hermannstadt din prima etapă a returului din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30, la trei zile după ce campioana a pierdut în deplasare cu Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League.

Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheș (35 de ani) și Valentin Crețu (36 de ani) vor fi în lotul FCSB-ului pentru duelul cu sibienii.

Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt

„(n.r. – Chiricheş) A avut o accidentare. S-a refăcut, va fi în lot. Şi el, şi Creţu. Creţu a fost puţin căzut, el nu era obişnuit să fie accidentat, dar o să fie bine. Acum are o problemă, se cheamă Pantea!”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Vlad Chiricheș a fost trecut pe lista UEFA de către FCSB, după accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu. Veteranul din lotul campioanei nu a făcut însă deplasarea în Elveția pentru meciul cu Basel, el nefiind refăcut complet.

Chiricheș nu a mai bifat un meci la FCSB de pe 28 septembrie, atunci când îl înlocuia pe Daniel Graovac în duelul cu Oțelul, din etapa a 11-a a Ligii 1.