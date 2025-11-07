Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vor fi în lot” - Antena Sport

Mihai Stoica a anunțat două reveniri importante la FCSB, pentru partida cu Hermannstadt din prima etapă a returului din Liga 1. Meciul se va disputa duminică, de la ora 20:30, la trei zile după ce campioana a pierdut în deplasare cu Basel, scor 1-3, în etapa a patra a grupei de Europa League.
Mihai Stoica a dezvăluit că Vlad Chiricheș (35 de ani) și Valentin Crețu (36 de ani) vor fi în lotul FCSB-ului pentru duelul cu sibienii.
Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt
„(n.r. – Chiricheş) A avut o accidentare. S-a refăcut, va fi în lot. Şi el, şi Creţu. Creţu a fost puţin căzut, el nu era obişnuit să fie accidentat, dar o să fie bine. Acum are o problemă, se cheamă Pantea!”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.
Vlad Chiricheș a fost trecut pe lista UEFA de către FCSB, după accidentarea gravă suferită de Mihai Popescu. Veteranul din lotul campioanei nu a făcut însă deplasarea în Elveția pentru meciul cu Basel, el nefiind refăcut complet.
Chiricheș nu a mai bifat un meci la FCSB de pe 28 septembrie, atunci când îl înlocuia pe Daniel Graovac în duelul cu Oțelul, din etapa a 11-a a Ligii 1.
De cealaltă parte, s-a accidentat după meciul pierdut de FCSB cu Young Boys, scor 0-2, în etapa a doua a grupei de Europa League. Fundașul dreapta a fost înlocuit în primul 11 al roș-albaștrilor de Alexandru Pantea.
Înaintea partidei cu Hermannstadt, FCSB ocupă locul nouă în Liga 1. Campioana are 19 puncte acumulate după 15 meciuri jucate, fiind la șase puncte de ultima clasată pe loc de play-off, Farul, care în această etapă a învins-o cu 2-0 pe Botoșani.
