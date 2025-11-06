Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri - Antena Sport

Club Brugge – Barcelona 3-3 a fost unul dintre cele mai tari meciuri din ultimul timp din Champions League. Belgienii au condus în trei rânduri şi au înscris şi golul de 4-3, care a fost însă anulat.
Anthony Taylor a validat iniţial reuşita lui Romeo Vermant, dar VAR a intervenit şi golul a fost anulat pentru un fault comis asupra portarului Wojciech Szczesny, cel care făcuse o mare greşeală dorind să-şi dribleze adversarul.
UEFA consideră corectă anularea golului lui Brugge din finalul meciului cu Barcelona
Lumea fotbalului a fost împărţită în două, mulţi considerând că golul a fost valabil. UEFA a venit cu un mesaj la miezul nopţii, prin care a explicat decizia considerată corectă venită de la VAR.
”Decizie: gol anulat – fault. Jucătorul de la Club Brugge, numărul 17, l-a împiedicat pe portar în timp ce încerca să joace mingea înainte de a marca golul”, a transmis UEFA, pe site-ul oficial.
Moment controversat în Brugge – Barcelona
Partida de aseară din Champions League dintre Club Brugge și Barcelona a fost una extrem de spectaculoasă, însă și marcată de un scandal uriaș pe final. La scorul de 3-3, Romeo Vermant l-a deposedat pe Wojciech Szczesny și a marcat, însă golul a fost anulat de Anthony Taylor, o decizie care a împărțit lumea specialiștilor în două.
Anthony Taylor a fost chemat ulterior la VAR și a anulat decizia, duelul încheindu-se la 3-3. Pe de o parte, Perez Burrull e de părere că decizia britanicului a fost una greșită:
“Nu văd faultul. Cheia fazei este că portarul trage mingea înapoi. E o mișcare riscantă a portarului, care, ulterior, simte un mic contact și se aruncă. Prima decizie a arbitrului trebuia validată și VAR-ul nu trebuia să intervină“, a spus analistul de la marca.com.
Pe de altă parte, Iturralde Gonzalez vede un contact la duelul dintre Szczesny și Vermant, motiv pentru care consideră că decizia centralului e una corectă:
“E fault la Szczesny. Atacantul nu atinge mingea, ci atinge piciorul portarului. Golul trebuia anulat“, a spus arbitrul pentru As.com.
