Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri - Antena Sport

Club Brugge – Barcelona 3-3 a fost unul dintre cele mai tari meciuri din ultimul timp din Champions League. Belgienii au condus în trei rânduri şi au înscris şi golul de 4-3, care a fost însă anulat.

Anthony Taylor a validat iniţial reuşita lui Romeo Vermant, dar VAR a intervenit şi golul a fost anulat pentru un fault comis asupra portarului Wojciech Szczesny, cel care făcuse o mare greşeală dorind să-şi dribleze adversarul.

UEFA consideră corectă anularea golului lui Brugge din finalul meciului cu Barcelona

Lumea fotbalului a fost împărţită în două, mulţi considerând că golul a fost valabil. UEFA a venit cu un mesaj la miezul nopţii, prin care a explicat decizia considerată corectă venită de la VAR.

”Decizie: gol anulat – fault. Jucătorul de la Club Brugge, numărul 17, l-a împiedicat pe portar în timp ce încerca să joace mingea înainte de a marca golul”, a transmis UEFA, pe site-ul oficial.

Moment controversat în Brugge – Barcelona

