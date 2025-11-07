Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gică Popescu, încântat după Farul - Botoșani 2-0. Obiectivul măreț la care visează „Baciul” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gică Popescu, încântat după Farul – Botoșani 2-0. Obiectivul măreț la care visează „Baciul”

Gică Popescu, încântat după Farul – Botoșani 2-0. Obiectivul măreț la care visează „Baciul”

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 23:15

Comentarii
Gică Popescu, încântat după Farul – Botoșani 2-0. Obiectivul măreț la care visează Baciul”

Gică Popescu, în timpul unui interviu / Hepta

Farul Constanța s-a impus vineri cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Botoșani, în etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Gruparea din Ovidiu este în obiectiv în ceea ce privește clasarea pe un loc de play-off, însă are ambiții și mai mari în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu a analizat prestația echipei din meciul cu liderul campionatului și a transmis că odată ajunși în play-off, aceștia se luptă cu șanse reale pentru calificarea în cupele europene sau chiar pentru câștigarea titlului.

Gică Popescu: „Orice echipă are șanse la câștigarea titlului”

„Execuția lui Vînă a fost extraordinară. Am avut șanse la intervențiile lui Buzbuchi. A venit acel moment cu cartonașul roșu, am marcat și golul doi. Suntem pe loc de play-off, suntem în grafic deci. Ca joc, azi am jucat foarte bine, la fel cum am făcut și etapa trecută.

Primele 20 de minute au fost în favoarea celor de la Botoșani. Au avut acele situații mari de a marca. Buzbuchi a prins o zi senzațională. Farul poate prinde play-off-ul, ăsta este obiectivul pe care l-am discutat în prima zi cu Zicu.

În momentul în care intri în primele 6, dispare acea presiune de play-out. Odată ajunși în play-off, jucătorii se relaxează. Îmi aduc aminte 2017, când s-a intrat în play-off, nimeni nu dădea nicio șansă echipei și câștigam campionatul. Orice echipă are șanse la câștigarea titlului sau chiar clasarea pe un loc de cupe europene”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Observator
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
22:55
Ionuț Vînă, după euro-golul din Farul – Botoșani 2-0: „Am știut 100% din momentul în care mi-a plecat din picior”
22:54
Noi probleme pentru Istvan Kovacs în Liga 1! A fost salvat de două ori de VAR în Farul – FC Botoşani
22:53
Leo Grozavu, nemulțumit după Farul – Botoșani 2-0: „Am pierdut din cauza noastră”
22:43
Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră”
22:32
Ce l-a surprins pe Cristiano Bergodi la U Cluj, după victoria clară cu Metaloglobus: „Sunt de puțin timp aici, dar…”
22:27
Farul – FC Botoșani 2-0. Constănțenii înving într-un mod categoric liderul din Liga 1
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 VIDEOLando Norris va pleca din pole în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei (sâmbătă, 16:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 5 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!