Gică Popescu, încântat după Farul - Botoșani 2-0. Obiectivul măreț la care visează „Baciul” - Antena Sport

Farul Constanța s-a impus vineri cu scorul de 2-0 în fața celor de la FC Botoșani, în etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Gruparea din Ovidiu este în obiectiv în ceea ce privește clasarea pe un loc de play-off, însă are ambiții și mai mari în acest sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Popescu a analizat prestația echipei din meciul cu liderul campionatului și a transmis că odată ajunși în play-off, aceștia se luptă cu șanse reale pentru calificarea în cupele europene sau chiar pentru câștigarea titlului.

Gică Popescu: „Orice echipă are șanse la câștigarea titlului”

„Execuția lui Vînă a fost extraordinară. Am avut șanse la intervențiile lui Buzbuchi. A venit acel moment cu cartonașul roșu, am marcat și golul doi. Suntem pe loc de play-off, suntem în grafic deci. Ca joc, azi am jucat foarte bine, la fel cum am făcut și etapa trecută.

Primele 20 de minute au fost în favoarea celor de la Botoșani. Au avut acele situații mari de a marca. Buzbuchi a prins o zi senzațională. Farul poate prinde play-off-ul, ăsta este obiectivul pe care l-am discutat în prima zi cu Zicu.

În momentul în care intri în primele 6, dispare acea presiune de play-out. Odată ajunși în play-off, jucătorii se relaxează. Îmi aduc aminte 2017, când s-a intrat în play-off, nimeni nu dădea nicio șansă echipei și câștigam campionatul. Orice echipă are șanse la câștigarea titlului sau chiar clasarea pe un loc de cupe europene”, a declarat Gică Popescu, potrivit digisport.ro.