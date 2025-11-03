Ilie Dumitrescu: "Dumnezeu să-l odihnească!" Primea reacţie după ce a murit o legendă a Stelei - Antena Sport

Închide meniul
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Primea reacţie după ce a murit o legendă a Stelei

Radu Constantin Publicat: 3 noiembrie 2025, 14:28

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a încetat din viaţă la vârsta de 74 de ani, anunţă, luni, LPF.

Născut în data de 15 mai 1951 la Godeasca (Giurgiu), Zamfir a evoluat 12 meciuri pentru echipa naţională, pentru care a marcat un gol. ”Puţini fotbalişti am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calităţi precum Zamfir”, l-a caracterizat Emeric Ienei, fostul său antrenor.

„A fost una dintre cele mai bune extreme clasice pe care le-am văzut. Avea o viteză foarte bună, avea explozie, iar în duelurile unu contra unu era foarte bun. Excela la driblingurile în viteză. Unui dintre cei mai talentați pe care i-am văzut. Eram copil când urmăream acea echipă cu Zamfir, Iordănescu, Troi. Îmi plăcea foarte mult.

Dacă ar fi jucat în fotbalul de azi, ar fi fost la un nivel foarte bun. A fost un mare talent. Era o extremă clasică. Stilul pe care-l avea Giggs. Avea viteză, centra foarte bine. Talent! Îmi pare rău. Dumnezeu să-l odihnească!”, a spus Ilie Dumitrescu pentru gsp.ro.

