Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră” - Antena Sport

FC Botoșani a suferit vineri al doilea eșec al sezonului în Liga 1, fiind învinsă la Ovidiu de Farul Constanța, scor 2-0. Gruparea pregătită de Leo Grozavu a avut parte de o primă repriză de coșmar.

Pe lângă cele două goluri încasate, moldovenii au rămas și în inferioritate numerică, după ce Friday Adams a văzut cartonașul roșu la un fault din postura de ultim apărător.

Mihai Bordeianu: „E un duș rece”

Cu un eurogol înscris de Ionuț Vînă și un penalty transformat de Alexadru Ișfan, Farul Constanța a luat toate cele trei puncte din confruntarea cu FC Botoșani.

Mihai Bordeianu a spus unde s-a făcut diferența în acest joc și a transmis că atmosfera din jurul echipei rămâne una bună, în ciuda rezultatelor din ultimele etape.

„O deplasare foarte grea, chiar dacă am început bine prin ocazia lui Bodișteanu. Fotbalul a fost nedrept. Noi am ratat, ei au dat gol. Trebuie să analizăm tot ce s-a greșit și sunt sigur că la meciul următor vom arăta o atitudine foarte bună și vom fi la fel de puternici.