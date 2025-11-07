Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră” - Antena Sport

FC Botoșani a suferit vineri al doilea eșec al sezonului în Liga 1, fiind învinsă la Ovidiu de Farul Constanța, scor 2-0. Gruparea pregătită de Leo Grozavu a avut parte de o primă repriză de coșmar.
Pe lângă cele două goluri încasate, moldovenii au rămas și în inferioritate numerică, după ce Friday Adams a văzut cartonașul roșu la un fault din postura de ultim apărător.
Mihai Bordeianu: „E un duș rece”
Cu un eurogol înscris de Ionuț Vînă și un penalty transformat de Alexadru Ișfan, Farul Constanța a luat toate cele trei puncte din confruntarea cu FC Botoșani.
Mihai Bordeianu a spus unde s-a făcut diferența în acest joc și a transmis că atmosfera din jurul echipei rămâne una bună, în ciuda rezultatelor din ultimele etape.
„O deplasare foarte grea, chiar dacă am început bine prin ocazia lui Bodișteanu. Fotbalul a fost nedrept. Noi am ratat, ei au dat gol. Trebuie să analizăm tot ce s-a greșit și sunt sigur că la meciul următor vom arăta o atitudine foarte bună și vom fi la fel de puternici.
Nu am ce să comentez la eliminare. A contat clar, la orice nivel, e greu să joci în 10. Sper să învețe ceva din lucrul ăsta. Nu trebuie să facem un capăt de țară, e un duș rece, ne poate întări”.
Mihai Bordeianu: „Toți vor juca contra noastră cu o altă atitudine”
„Nu mă îngrijorează situația, ținând cont că la Petrolul am făcut un meci bun, am ratat penalty, consistență în joc. Astăzi am fost naivi, dar avem suficientă bărbăție ca să recunoaștem că azi am pierdut și de etapa viitoare vrem să continuăm pe același parcurs.
Toți vor juca contra noastră cu o altă atitudine. Facem ceva bine la Botoșani și oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră. Ne ajută să creștem. Toate meciurile vor fi tari pentru noi. Acasă suntem o nucă tare. Cine vine la noi, trebuie să se pregătească bine”, a declarat Bordeianu, potrivit digisport.ro.
