Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră”

Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: „Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră”

Daniel Işvanca Publicat: 7 noiembrie 2025, 22:43

Comentarii
Mihai Bordeianu, resemnat după eșecul cu Farul: Oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră”

Imagine din Farul - FC Botoșani / SPORT PICTURES

FC Botoșani a suferit vineri al doilea eșec al sezonului în Liga 1, fiind învinsă la Ovidiu de Farul Constanța, scor 2-0. Gruparea pregătită de Leo Grozavu a avut parte de o primă repriză de coșmar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe lângă cele două goluri încasate, moldovenii au rămas și în inferioritate numerică, după ce Friday Adams a văzut cartonașul roșu la un fault din postura de ultim apărător.

Mihai Bordeianu: „E un duș rece”

Cu un eurogol înscris de Ionuț Vînă și un penalty transformat de Alexadru Ișfan, Farul Constanța a luat toate cele trei puncte din confruntarea cu FC Botoșani.

Mihai Bordeianu a spus unde s-a făcut diferența în acest joc și a transmis că atmosfera din jurul echipei rămâne una bună, în ciuda rezultatelor din ultimele etape.

„O deplasare foarte grea, chiar dacă am început bine prin ocazia lui Bodișteanu. Fotbalul a fost nedrept. Noi am ratat, ei au dat gol. Trebuie să analizăm tot ce s-a greșit și sunt sigur că la meciul următor vom arăta o atitudine foarte bună și vom fi la fel de puternici.

Reclamă
Reclamă

Nu am ce să comentez la eliminare. A contat clar, la orice nivel, e greu să joci în 10. Sper să învețe ceva din lucrul ăsta. Nu trebuie să facem un capăt de țară, e un duș rece, ne poate întări”.

Mihai Bordeianu: „Toți vor juca contra noastră cu o altă atitudine”

„Nu mă îngrijorează situația, ținând cont că la Petrolul am făcut un meci bun, am ratat penalty, consistență în joc. Astăzi am fost naivi, dar avem suficientă bărbăție ca să recunoaștem că azi am pierdut și de etapa viitoare vrem să continuăm pe același parcurs.

Toți vor juca contra noastră cu o altă atitudine. Facem ceva bine la Botoșani și oamenii sunt mult mai atenți când joacă împotriva noastră. Ne ajută să creștem. Toate meciurile vor fi tari pentru noi. Acasă suntem o nucă tare. Cine vine la noi, trebuie să se pregătească bine”, a declarat Bordeianu, potrivit digisport.ro.

Comandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aurComandă record dată de un bărbat din Iaşi de Black Friday. Cât a plătit pe 7 lingouri de aur
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România Grupa H a preliminariilor pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Observator
EXCLUSIV. Mărturia şoferului implicat în accidentul sinistru din Bucureşti: Angajaţii STB au slăbit cablul
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai bine. Dar nu le aud!”
Fanatik.ro
Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai bine. Dar nu le aud!”
23:17
Două reveniri importante la FCSB pentru meciul cu Hermannstadt. Anunțul lui Mihai Stoica: „Vor fi în lot”
23:15
Gică Popescu, încântat după Farul – Botoșani 2-0. Obiectivul măreț la care visează „Baciul”
22:55
Ionuț Vînă, după euro-golul din Farul – Botoșani 2-0: „Am știut 100% din momentul în care mi-a plecat din picior”
22:54
Noi probleme pentru Istvan Kovacs în Liga 1! A fost salvat de două ori de VAR în Farul – FC Botoşani
22:53
Leo Grozavu, nemulțumit după Farul – Botoșani 2-0: „Am pierdut din cauza noastră”
22:32
Ce l-a surprins pe Cristiano Bergodi la U Cluj, după victoria clară cu Metaloglobus: „Sunt de puțin timp aici, dar…”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 VIDEOLando Norris va pleca din pole în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei (sâmbătă, 16:00, Antena 3 CNN şi AntenaPLAY) 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape 5 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1 6 Mesajul direct al lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram, după Rapid Viena – Craiova 0-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!