Noi probleme pentru Istvan Kovacs în Liga 1! A fost salvat de două ori de VAR în Farul - FC Botoşani - Antena Sport

Istvan Kovacs, cel mai bine cotat arbitru român, a fost delegat vineri seară la meciul dintre Farul şi FC Botoşani, primul din etapa cu numărul 16 a Ligii 1. Formaţia de la malul mării a învins liderul cu 2-0 şi a urcat pe loc de play-off, în timp ce moldovenii au încheiat seria de 11 meciuri fără înfrângere.
În prima repriză, Istvan Kovacs nu a fost inspirat. A avut două faze de penalty, iar de fiecare dată, deciziile sale au fost întoarse de VAR.
Două decizii luate de Istvan Kovacs în Farul – FC Botoşani, întoarse de VAR
În minutul 37, Istvan Kovacs a dictat lovitură de la 11 metri pentru Farul Constanţa, după ce Friday Adams l-a faultat pe Işfan din postura de ultim apărător. Centralul din Carei l-a eliminat pe jucătorul celor de la FC Botoşani, dar a fost anunţat de la VAR că faultul a avut loc în afara careului.
În minutul 43, Ionuţ Vînă, marcatorul unui gol superb în meciul de la Ovidiu, a fost călcat pe gleznă de Diaw. Istvan Kovacs nu a fluierat nimic la faza respectivă, dar a fost chemat în cele din urmă la monitorul VAR. După ce a revăzut faza, el a întors decizia şi a dictat lovitură de la 11 metri pentru echipa lui Ianis Zicu.
Acesta a fost primul meci arbitrat de Istvan Kovacs în Liga 1, de la meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, de pe 5 octombrie. Atunci, el a luat trei decizii greşite şi a fost salvat de VAR de fiecare dată.
De la meciul din etapa a 12-a, Kovacs nu a mai arbitrat în Liga 1. Cu toate acestea, el a mai condus alte două partide în Europa. Mai întâi, el a fost trimis de UEFA la meciul dintre Serbia şi Albania, din preliminariile World Cup 2026, pe 11 octombrie, după care a condus pentru a doua oară în cariera sa un meci între Liverpool şi Real Madrid, în UEFA Champions League, în urmă cu câteva zile.
