Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Bîrligea, prima "dublă" a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat

Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat

Bogdan Stănescu Publicat: 8 februarie 2026, 20:57

Comentarii
Daniel Bîrligea, prima dublă a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat

Daniel Bîrligea / Profimedia Images

Daniel Bîrligea (25 de ani) a reuşit prima lui “dublă” a sezonului în campionat! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în Liga 1. Bîrligea a înscris în minutele 31 şi 43 ale partidei de la Galaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Milen Jelev a deschis scorul, profitând de o eroare în apărarea FCSB-ului, în minutul 25. În minutul 31, Daniel Bîrligea a egalat, finalizând fără probleme o pasă excelentă venită de la Florin Tănase.

Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1

Gălăţenii s-au şi oprit la acea fază, reclamând un presupus fault al lui Tănase. Centralul nu a dictat însă nimic. Aflat în situaţie de 1 la 1 cu portarul gălăţenilor, Dur Bozoancă, Bîrligea l-a învins fără probleme pe acesta, plasând balonul pe lângă el. Ulterior, în minutul 43, Bîrligea a marcat din nou, cu o lovitură de cap, după un corner de pe partea stângă. Lăsat liber în 6 metri, Bîrligea l-a “executat” pe Dur Bozoancă, ce a rămas ţintuit pe linia porţii la corner.

Bîrligea nu mai marcase în campionat din 26 octombrie 2025, atunci când FCSB o învingea cu 4-0 pe UTA. Atacantul a oferit, totuşi, un assist în derby-ul FCSB – Rapid 2-1.

El a reuşit o “dublă” în Europa League, în meciul câştigat de FCSB, cu 3-2, cu Drita, acasă. La returul din Kosovo, în care FCSB s-a impus cu 3-1, Bîrligea a dat un assist.

Reclamă
Reclamă

Cu “dubla” din meciul cu Oţelul, Bîrligea a ajuns la 5 goluri în 18 meciuri în acest sezon în campionat. A reuşit un assist în campionat, la derby-ul cu Rapid. În Europa League, Bîrligea a dat 5 goluri şi a oferit 2 assist-uri în cele 10 meciuri în care a jucat.

Daniel Bîrligea este cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. El are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro la FCSB. Contractul atacantului cu FCSB expiră în vara lui 2029.

 

"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Observator
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
21:49
Sidney Crosby va fi căpitanul Canadei la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026
21:28
“Acest meci n-a fost cedat adversarului”. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB
21:27
LIVE TEXTOțelul – FCSB 1-4. Campioana se distrează cu gălăţenii! Bîrligea, “dublă”, Tănase, gol şi 3 assist-uri
20:53
Sassuolo – Inter 0-5. Cristi Chivu și-a umilit adversara și rămâne lider detașat în Serie A
20:45
Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice! A încheiat pe locul 15 la sanie
20:22
Nota lui Dennis Man după ce i-a adus victoria lui PSV venind de pe bancă!
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 4 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 5 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 6 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”