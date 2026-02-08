Daniel Bîrligea, prima "dublă" a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat - Antena Sport

Daniel Bîrligea (25 de ani) a reuşit prima lui “dublă” a sezonului în campionat! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în Liga 1. Bîrligea a înscris în minutele 31 şi 43 ale partidei de la Galaţi.
Milen Jelev a deschis scorul, profitând de o eroare în apărarea FCSB-ului, în minutul 25. În minutul 31, Daniel Bîrligea a egalat, finalizând fără probleme o pasă excelentă venită de la Florin Tănase.
Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1
Gălăţenii s-au şi oprit la acea fază, reclamând un presupus fault al lui Tănase. Centralul nu a dictat însă nimic. Aflat în situaţie de 1 la 1 cu portarul gălăţenilor, Dur Bozoancă, Bîrligea l-a învins fără probleme pe acesta, plasând balonul pe lângă el. Ulterior, în minutul 43, Bîrligea a marcat din nou, cu o lovitură de cap, după un corner de pe partea stângă. Lăsat liber în 6 metri, Bîrligea l-a “executat” pe Dur Bozoancă, ce a rămas ţintuit pe linia porţii la corner.
Bîrligea nu mai marcase în campionat din 26 octombrie 2025, atunci când FCSB o învingea cu 4-0 pe UTA. Atacantul a oferit, totuşi, un assist în derby-ul FCSB – Rapid 2-1.
El a reuşit o “dublă” în Europa League, în meciul câştigat de FCSB, cu 3-2, cu Drita, acasă. La returul din Kosovo, în care FCSB s-a impus cu 3-1, Bîrligea a dat un assist.
Cu “dubla” din meciul cu Oţelul, Bîrligea a ajuns la 5 goluri în 18 meciuri în acest sezon în campionat. A reuşit un assist în campionat, la derby-ul cu Rapid. În Europa League, Bîrligea a dat 5 goluri şi a oferit 2 assist-uri în cele 10 meciuri în care a jucat.
Daniel Bîrligea este cotat la 4.5 milioane de euro de către transfermarkt.com. El are o clauză de reziliere de 15 milioane de euro la FCSB. Contractul atacantului cu FCSB expiră în vara lui 2029.
