Daniel Bîrligea, prima "dublă" a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat - Antena Sport

Daniel Bîrligea (25 de ani) a reuşit prima lui “dublă” a sezonului în campionat! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în Liga 1. Bîrligea a înscris în minutele 31 şi 43 ale partidei de la Galaţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Milen Jelev a deschis scorul, profitând de o eroare în apărarea FCSB-ului, în minutul 25. În minutul 31, Daniel Bîrligea a egalat, finalizând fără probleme o pasă excelentă venită de la Florin Tănase.

Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1

Gălăţenii s-au şi oprit la acea fază, reclamând un presupus fault al lui Tănase. Centralul nu a dictat însă nimic. Aflat în situaţie de 1 la 1 cu portarul gălăţenilor, Dur Bozoancă, Bîrligea l-a învins fără probleme pe acesta, plasând balonul pe lângă el. Ulterior, în minutul 43, Bîrligea a marcat din nou, cu o lovitură de cap, după un corner de pe partea stângă. Lăsat liber în 6 metri, Bîrligea l-a “executat” pe Dur Bozoancă, ce a rămas ţintuit pe linia porţii la corner.

Bîrligea nu mai marcase în campionat din 26 octombrie 2025, atunci când FCSB o învingea cu 4-0 pe UTA. Atacantul a oferit, totuşi, un assist în derby-ul FCSB – Rapid 2-1.

El a reuşit o “dublă” în Europa League, în meciul câştigat de FCSB, cu 3-2, cu Drita, acasă. La returul din Kosovo, în care FCSB s-a impus cu 3-1, Bîrligea a dat un assist.