Declarația pe care Leo Messi nu ar vrea să o audă! Laporta spus-o chiar înainte de Spania – Argentina

Președintele Barcelonei, Joan Laporta, a avut o declarație ce poate fi considerată controversată chiar înainte de finala Cupei Mondiale, dintre Spania și Argentina, ce va avea loc duminică, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY, cât și în format LIVE VIDEO pe AS.ro.
Prins între ciocan și nicovală, șeful grupării spaniole la care Leo Messi a scris istorie și-a ales favorita pentru marele meci ce urmează să se dispute la New York.
Joan Laporta nu e sigur în privința arbitrajului înainte de Spania – Argentina
Laporta e convins că Spania are șanse mai mari să câștige finala Cupei Mondiale și chiar pune presiune pe arbitraj înainte de confruntare. Sud-americanii au fost protagoniștii mai multor meciuri în care arbitrajul a ridicat semne de întrebare, iar cel mai recent exemplu vine de la semifinala cu Anglia.
Astfel, declarația oficialului grupării catalane pune paie pe foc și ridică noi semne de întrebare înainte de confruntarea dintre Spania și Argentina sau dacă vreți dintre actualul star de la Barcelona, Yamal, și legenda clubului, Leo Messi.
„Spania e echipa mai bună. Dacă arbitrul are personalitate și se impune, cu sigurață atunci Spania o să aibă mai multe șanse să câștige partida. Centralul trebuie să-și arate caracterul”, a spus Joan Laporta citat de presa iberică.
Care este relația dintre Joan Laporta și Leo Messi după plecarea jucătorului de la Barcelona din 2021
Plecat de la Barcelona în 2021, Leo Messi a rămas în relații reci cu Joan Laporta, omul pe care jucătorul argentinian l-a considerat vinovat pentru despărțirea sa de clubul catalan. De altfel, au existat zvonuri care au vorbit despre o susținere a sud-americanului pentru un alt candidat la șefia clubului, lucru care nu s-a întâmplat public însă.
Fanii au reacționat pe rețelele sociale după declarația lui Laporta de dinainte de Spania – Argentina și au pus declarațiile și pe seama tensiunilor dintre șeful formației blaugrana și superstarul de la Inter Miami.
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