Veste proastă pentru FCSB! Un titular s-a accidentat și e OUT pentru primul meci din noul sezon

FCSB are câteva probleme de lot pentru partida cu FC Argeș din prima etapă a noului sezon, iar recent lista de absențe a roș-albaștrilor s-a mărit. Mihai Popescu s-a accidentat la un antrenament al echipei lui Marius Baciu și nu va putea evolua în partida contra piteștenilor care se va disputa în Ghencea.

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FCSB speră să aibă un start lansat de sezon și nu concepe să piardă puncte în duelul din prima etapă contra lui FC Argeș. Totuși, Marius Baciu nu va putea alinia cel mai bun prim 11, pentru că există o listă de jucători care sunt indisponibili.

Mihai Popescu, OUT pentru FCSB – FC Argeș

Dacă situația lui Ngezana și Miculescu (accidentați), respectiv a lui Arad (incert) se știa deja, roș-albaștrii au mai primit o lovitură. Potrivit digisport.ro, Mihai Popescu, fundaș de bază în echipa FCSB-ului, s-a accidentat la un antrenament și nu va putea evolua contra lui FC Argeș.

Sezonul trecut, fotbalistul de 33 de ani s-a confruntat cu o ruptură de ligament încrucișat și a stat pe bară aproximativ șase luni, din octombrie până în martie, reușind prin prestațiile sale din play-out și de la baraj să îl convingă pe Gigi Becali să îi ofere o prelungire de contract.

Cel mai probabil, locul lui Popescu va fi luat în primul 11 de Andre Duarte.