Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: „Am înțeles că a semnat acum” - Antena Sport

CFR Cluj are șanse mici să prindă un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, motiv pentru care Daniel Pancu și-a trasat drept obiectiv câștigarea Cupei României, performanță reușită de ardeleni și în sezonul precedent.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, tehnicianul din Gruia a confirmat și transferul lui Christopher Braun, fotbalist care evoluase ultima oară la Rapid.

Christopher Braun a semnat cu Rapid

Deși inițial anunțase că fundașul german este în lot pentru meciul cu Metaloglobus, Rapidul a confirmat că Christopher Braun nu face parte din jucătorii convocați de Costel Gâlcă pentru partida din Giulești.

Mai mult decât atât, contractul acestuia a fost reziliat, motiv pentru care acesta și-a găsit imediat echipă. Braun a revenit la CFR Cluj, lucru confirmat și de Daniel Pancu, la conferința de presă dinaintea meciului cu Oțelul.

„Păi Braun am înțeles că a semnat acum. Nu e român, dar e ca și un român și, probabil, săptămâna asta vom închide cu încă doi jucători și sper să avem, cu siguranță, un parcurs mai bun decât l-am avut până acum”, a transmis acesta.