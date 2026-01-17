Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: „Am înțeles că a semnat acum” - Antena Sport

CFR Cluj are șanse mici să prindă un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, motiv pentru care Daniel Pancu și-a trasat drept obiectiv câștigarea Cupei României, performanță reușită de ardeleni și în sezonul precedent.
La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, tehnicianul din Gruia a confirmat și transferul lui Christopher Braun, fotbalist care evoluase ultima oară la Rapid.
Christopher Braun a semnat cu Rapid
Deși inițial anunțase că fundașul german este în lot pentru meciul cu Metaloglobus, Rapidul a confirmat că Christopher Braun nu face parte din jucătorii convocați de Costel Gâlcă pentru partida din Giulești.
Mai mult decât atât, contractul acestuia a fost reziliat, motiv pentru care acesta și-a găsit imediat echipă. Braun a revenit la CFR Cluj, lucru confirmat și de Daniel Pancu, la conferința de presă dinaintea meciului cu Oțelul.
„Păi Braun am înțeles că a semnat acum. Nu e român, dar e ca și un român și, probabil, săptămâna asta vom închide cu încă doi jucători și sper să avem, cu siguranță, un parcurs mai bun decât l-am avut până acum”, a transmis acesta.
- Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată”
- Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
- Farul – Hermannstadt 0-1. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu. Eduard Florescu deschide scorul
- Schimbările pregătite în echipa de start a FCSB-ului. Noul transfer, așteptat să se impună: „Vom fi altceva”
- Zeljko Kopic a anunțat noi transferuri la Dinamo: „Căutăm încă doi-trei jucători”. Ce a spus despre meciul cu U Cluj