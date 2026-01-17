Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: „Am înțeles că a semnat acum” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: „Am înțeles că a semnat acum”

Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: „Am înțeles că a semnat acum”

Daniel Işvanca Publicat: 17 ianuarie 2026, 17:33

Comentarii
Daniel Pancu a anunțat noul transfer al CFR-ului: Am înțeles că a semnat acum”

Daniel Pancu / SPORT PICTURES

CFR Cluj are șanse mici să prindă un loc de play-off la finalul celor 30 de etape, motiv pentru care Daniel Pancu și-a trasat drept obiectiv câștigarea Cupei României, performanță reușită de ardeleni și în sezonul precedent.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul Galați, tehnicianul din Gruia a confirmat și transferul lui Christopher Braun, fotbalist care evoluase ultima oară la Rapid.

Christopher Braun a semnat cu Rapid

Deși inițial anunțase că fundașul german este în lot pentru meciul cu Metaloglobus, Rapidul a confirmat că Christopher Braun nu face parte din jucătorii convocați de Costel Gâlcă pentru partida din Giulești.

Mai mult decât atât, contractul acestuia a fost reziliat, motiv pentru care acesta și-a găsit imediat echipă. Braun a revenit la CFR Cluj, lucru confirmat și de Daniel Pancu, la conferința de presă dinaintea meciului cu Oțelul.

„Păi Braun am înțeles că a semnat acum. Nu e român, dar e ca și un român și, probabil, săptămâna asta vom închide cu încă doi jucători și sper să avem, cu siguranță, un parcurs mai bun decât l-am avut până acum”, a transmis acesta.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Observator
Singurul oraş din România, unde localnicii nu vor mai plăti taxe și impozite locale
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
Fanatik.ro
Afacerea care i-a adus pierderi uriașe lui Ilie Dumitrescu. Ce investiție regretă fostul mare internațional
18:29
Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată”
18:24
Englezii au aflat motivul pentru care Tottenham nu l-a lăsat pe Radu Drăgușin să plece. Transferul la AS Roma a picat
18:23
Rapid – Metaloglobus, 20:00, LIVE TEXT. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Echipele de start
18:18
LIVE SCOREFarul – Hermannstadt 0-1. Ianis Zicu, duel cu Dorinel Munteanu. Eduard Florescu deschide scorul
17:55
Udinese – Inter 0-1. Echipa lui Cristi Chivu și-a mărit avansul în fruntea clasamentului
17:45
Probleme pentru Barcelona. Raphinha ar putea rata următorul meci din La Liga
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 5 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”