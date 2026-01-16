CFR Cluj, transfer direct de la Rapid! Revenire impresionantă în Gruia - Antena Sport

CFR Cluj a bătut palma cu Rapid București pentru primul transfer al iernii. Gruparea antrenată de Daniel Pancu își aduce înapoi un fost jucător, care plecase în vara anului 2023.

Este vorba despre Christopher Braun, fundașul care vine gratis la „feroviari” pentru a-l înlocui pe Marcus Coco, jucător care și-a reziliat contractul cu CFR în această pauză competițională.

Christopher Braun revine la CFR Cluj

Christopher Braun nu mai făcea parte din planurile lui Costel Gâlcă la Rapid, motiv pentru care giuleștenii i-au reziliat contractul. Fundașul german și-a găsit repede echipă și s-a înțeles cu CFR Cluj, anunță fanatik.ro.

Acesta a mai îmbrăcat tricoul formației antrenate de Daniel Pancu în perioada iulie 2022 – iulie 2023. La finalul acelui sezon, a fost transferat de Rapid pentru 150.000 de euro.

Cotat de către Transfermarkt la 200.000 de euro, Christopher Braun a adunat nu mai puțin de 167 de apariții pe prima scenă a fotbalului românesc. El a mai jucat și la FC Botoșani.