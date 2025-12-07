Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată” - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În același timp, tehnicianul „feroviarilor” a lăudat prestația portarului Otto Hindrich, care i-a exasperat pe olteni cu paradele sale fantastice din timpul meciului.

Daniel Pancu: „Vreau să remarc toată echipa”

CFR Cluj este în continuare departe de zona de play-off, iar punctul obținut pe terenul Universității Craiova nu a schimbat foarte mult datele problemei, în contextul în care echipa este inconstantă.

Daniel Pancu a vorbit după disputa din Bănie despre problemele cu care s-a confruntat gruparea ardeleană contra Craiovei și despre discuțiile pe care le-a avut cu Louis Munteanu.

„Am pregătit jocul mult mai curajos, doar că au o echipă foarte bună. Ne-au obligat să ne apărăm jos cu atacanții laterali, au câștigat mult la capitolul încredere. Meciurile din Europa au făcut din Craiova cea mai bună echipă din România.