Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată” - Antena Sport

Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată"

Home | Fotbal | Liga 1 | Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată"

Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: „O consideram o discuție încheiată”

Daniel Işvanca Publicat: 7 decembrie 2025, 23:29

Daniel Pancu a dat cărțile pe față, după derapajul lui Louis Munteanu: O consideram o discuție încheiată”

Daniel Pancu și jucătorii de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a scos un punct pe terenul celor de la Universitatea Craiova, iar rezultatul a fost unul care l-a mulțumit pe Daniel Pancu. Noul antrenor din Gruia a vorbit despre forța adversarului, dar și despre discuțiile pe care le-a avut cu Louis Munteanu.

În același timp, tehnicianul „feroviarilor” a lăudat prestația portarului Otto Hindrich, care i-a exasperat pe olteni cu paradele sale fantastice din timpul meciului.

Daniel Pancu: „Vreau să remarc toată echipa”

CFR Cluj este în continuare departe de zona de play-off, iar punctul obținut pe terenul Universității Craiova nu a schimbat foarte mult datele problemei, în contextul în care echipa este inconstantă.

Daniel Pancu a vorbit după disputa din Bănie despre problemele cu care s-a confruntat gruparea ardeleană contra Craiovei și despre discuțiile pe care le-a avut cu Louis Munteanu.

„Am pregătit jocul mult mai curajos, doar că au o echipă foarte bună. Ne-au obligat să ne apărăm jos cu atacanții laterali, au câștigat mult la capitolul încredere. Meciurile din Europa au făcut din Craiova cea mai bună echipă din România.

Dacă ne uităm la rezultat, eram mulțumiți și dacă pierdeam, atitudinea jucătorilor a fost fantastică. Jucăm bine cu echipele importante, chiar dacă traversăm acest moment dificil. Sunt multe discuții, zvonuri despre jucători, ei nu au cum să fie concentrați. Eram mulțumit și dacă pierdeam acest joc.

(n. r. despre Hindrich) Îl știu de la echipa națională, are momente în care închide poarta foarte bine. Ai mare nevoie de evoluția portarului. Evoluția lui fantastică, dar vreau să remarc toată echipa, efortul depus de Muhar la gol. O să îmi pară rău că vine pauza de Crăciun.

(n. r. despre Louis) Eu am o relație cu el, am fost același timp de jucător și la comportament. Cred că l-am ajutat, pentru că îi vorbesc pe limba lui și din trecutul meu. M-a surprins ce a spus după meciul de la Metaloglobus, pentru că o consideram o discuție încheiată. Eu îl înțeleg, chiar dacă a greșit.

Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori"
Eu trebuie să fiu jumate cu clubul, jumate cu jucătorul. M-am dus la gol spre el. Pe fotbal avem multe probleme de rezolvat, în special când avem mingea. A fost un meci tensionat. E o perioadă grea, obiectivele mele sunt consolidarea lotului și a jocului”, a declarat Daniel Pancu, potrivit primasport.ro.

