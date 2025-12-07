Incredibil! Conducerea CFR-ului l-a taxat pe Louis Munteanu. Atacantul din Gruia, interzis la flash-interviu - Antena Sport

Louis Munteanu se află într-un război deschis cu cei din conducerea CFR-ului, după declarațiile tăioase făcute la finalul meciului cu Metaloglobus București, din grupele Cupei României.

Criticat dur de patronul Neluțu Varga, atacantul urmărit de mai multe cluburi din Hexagon a marcat golul care i-a adus CFR-ului un punct în deplasarea de la Universitatea Craiova.

Louis Munteanu, interzis la microfon

Louis Munteanu a marcat un gol important pentru CFR Cluj, iar ardelenii păstrează speranțe pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.

Atacantul „feroviarilor” nu a celebrat golul înscris în poarta Craiovei, asta deși pe teren a intrat și antrenorul Daniel Pancu. Mai mult decât atât, conducerea l-a taxat și după fluierul final.

Potrivit digisport.ro, fotbalistul cotat de Transfermarkt la cinci milioane de euro ar fi trebuit să vorbească la flash-interviu, însă oficialii clubului din Gruia au luat decizia de a-i interzice acest lucru.