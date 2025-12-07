Incredibil! Conducerea CFR-ului l-a taxat pe Louis Munteanu. Atacantul din Gruia, interzis la flash-interviu - Antena Sport

Louis Munteanu se află într-un război deschis cu cei din conducerea CFR-ului, după declarațiile tăioase făcute la finalul meciului cu Metaloglobus București, din grupele Cupei României.
Criticat dur de patronul Neluțu Varga, atacantul urmărit de mai multe cluburi din Hexagon a marcat golul care i-a adus CFR-ului un punct în deplasarea de la Universitatea Craiova.
Louis Munteanu, interzis la microfon
Louis Munteanu a marcat un gol important pentru CFR Cluj, iar ardelenii păstrează speranțe pentru clasarea pe un loc de play-off la finalul sezonului regulat.
Atacantul „feroviarilor” nu a celebrat golul înscris în poarta Craiovei, asta deși pe teren a intrat și antrenorul Daniel Pancu. Mai mult decât atât, conducerea l-a taxat și după fluierul final.
Potrivit digisport.ro, fotbalistul cotat de Transfermarkt la cinci milioane de euro ar fi trebuit să vorbească la flash-interviu, însă oficialii clubului din Gruia au luat decizia de a-i interzice acest lucru.
- Tudor Băluță, la pământ după Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1: „Meritam să câștigăm, am dominat”
- Filipe Coelho, supărat după remiza 1-1 cu CFR Cluj: „Fotbalul nu este mereu despre corectitudine”
- Otto Hindrich, modest după ce i-a exasperat pe jucătorii Craiovei: „În clasament nu prea contează”
- Universitatea Craiova – CFR Cluj 1-1. Remiză spectaculoasă pe ”Oblemenco”
- Alexandru Mitriță, prezență surpriză la Universitatea Craiova – CFR Cluj. Lângă cine a fost surprins