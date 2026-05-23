FCSB sau Botoşani în barajul pentru Europa? Replica lui Musi: “Nu contează!”

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a zecea din play-off-ul Ligii 1, ultima a sezonului.

Alexandru Musi crede că tinerii trimişi în echipa de start de Dinamo şi-au făcut treaba.

“Un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. S-a luptat pentru finală, în Cupa României. Au fost mulţi absenţi, dar ăştia tineri s-au descurcat. Ne dă moral pentru baraj.

La Dinamo suntem un proiect frumos, cu mulţi tineri. Şi sunt bucuros pentru ei.

Eu sunt fericit aici şi o să dau totul pentru această echipă”, a declarat Musi la Digi Sport.