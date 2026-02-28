Daniel Pancu, criză de nervi în Farul - CFR Cluj. Și-a împins un coleg și e suspendat pentru meciul cu Dinamo - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj. Și-a împins un coleg și e suspendat pentru meciul cu Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 28 februarie 2026, 21:55

Criza de nervi a lui Daniel Pancu / Colaj Digi Sport

Daniel Pancu a fost protagonistul unui moment tensionat în timpul meciului dintre Farul și CFR Cluj de la Ovidiu.

În prima repriză, tehnicianul român s-a arătat nemulțumit de o decizie luată de centralul Florin Andrei și și-a vărsat nervii pe team manager-ul echipei sale, Cristian Panin, pe care l-a împins, după care și-a aruncat legitimația, primind un cartonaș galben pentru cele întâmplate.

Daniel Pancu, criză de nervi, “galben” și suspendare

Duelul dintre Farul și CFR Cluj a fost marcat în prima repriză nu doar de cele două goluri înscrise de Alibek Aliev, ci și de o criză de nervi a lui Daniel Pancu. În minutul 22, antrenorul de 48 de ani s-a arătat extrem de frustrat după ce Lucas Pellegrini, fundașul “marinarilor” a comis un fault.

Pancu i-a arătat trei degete celui de-al patrulea arbitru, referindu-se probabil că jucătorul advers a făcut al treilea fault și tot nu primește galben. Cristian Panin, membru în staff-ul clubului, a încercat să își calmeze colegul, însă antrenorul “feroviarilor” și-a pierdut complet cumpătul și l-a împins. Ulterior, Pancu și-a aruncat legitimația pe jos.

Centralul Florin Andrei a venit la banca CFR-ului după toate cele întâmplate și i-a dat cartonașul galben lui Daniel Pancu. Odată cu avertismentul primit la Ovidiu, antrenorul din Gruia va fi suspendat pentru ultima etapă din sezonul regular, când jucătorii săi o întâlnesc pe Dinamo.

