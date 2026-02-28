Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: "Ar fi trebuit să se acorde 11 metri" - Antena Sport

Meciul dintre Farul și CFR Cluj a fost marcat de un final extrem de tensionat marcat de o decizie luată de centralul Florin Andrei și brigada sa. În prelungirile duelului de la Ovidiu, un jucător al constănțenilor a acuzat că a fost ținut de un adversar, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.
CFR Cluj a învins-o pe Farul cu 2-1 în deplasare și s-a calificat matematic în play-off, ajungând la a 10-a victorie consecutivă sub comanda lui Daniel Pancu. Duelul de la Ovidiu nu a avut un final extrem de liniștit, pentru că în prelungiri constănțenii au cerut lovitură de la 11 metri.
Farul a cerut penalty pe finalul meciului cu CFR. Marius Avram: “Ar fi trebuit să se acorde”
Totul a plecat de la o centrare înspre careul mic a lui Popa, moment în care Doicaru a fost ținut de Marian Huja. Jucătorii Farului au cerut penalty, însă Florin Andrei a lăsat jocul să continue. Centralul nu a fost notificat să revadă faza nici de colegii din camera VAR, Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe.
După meci, Marius Avram a revăzut faza și a spus că Farul ar fi trebuit să primească lovitură de la 11 metri.
“Arbitrul ezită foarte mult, are privirea întoarsă spre arbitrul asistent. N-a avut toate elementele și a cerut ajutorul colegului său de la margine. Urmărind faza, se vede că jucătorul celor de la Farul e ținut de tricou și răsucit în aer prin acea ținere, acea împingere exact în momentul în care se pregătea să lovească mingea cu capul.
Luând în calcul aceste elemente, concluzia e că arbitrii ar fi trebuit să acorde lovitura de la 11 metri și nu putem să spunem că oprește o situație clară de înscriere a unui gol, dar un cartonaș galben se impunea acolo.
Arbitrul a rămas un pic surprins, dacă vedeți, el e întors cu spatele și se întoarce către poartă în momentul respectiv, deci pierde. O lipsă de concentrare, acum el e întors cu spatele, vedeți, apoi se întoarce către poartă și are loc faza, deci e posibil să l fi surprins prost plasat în momentul respectiv, pentru că nu trebuie să alergi cu spatele către grupul de jucători către care urmează centrarea.
Poziționarea lui este deficitară și lucrul ăsta a dus în final la o decizie greșită din partea lui, plus că în momentul respectiv mai apar și doi jucători prin fața lui. Cred eu că ar fi fost foarte util să fi fost ajutat de cei din camera VAR. Sunt convins că ar fi acordat lovitură de la 11 metri. Sunt elemente suficiente pentru a fi chemat să vadă faza“, a spus Marius Avram, potrivit digisport.ro.
Ulterior, Avram a analizat o altă fază din repriza a doua unde Farul a cerut penalty și a considerat că și la acel moment, fotbaliștii de la Ovidiu ar fi trebuit să primească lovitură de la 11 metri.
