Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: "Ar fi trebuit să se acorde 11 metri" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: “Ar fi trebuit să se acorde 11 metri”

Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: “Ar fi trebuit să se acorde 11 metri”

Andrei Nicolae Publicat: 28 februarie 2026, 22:24

Comentarii
Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: Ar fi trebuit să se acorde 11 metri

Faza controversată de pe finalul meciului Farul - CFR Cluj / Captură Digi Sport

Meciul dintre Farul și CFR Cluj a fost marcat de un final extrem de tensionat marcat de o decizie luată de centralul Florin Andrei și brigada sa. În prelungirile duelului de la Ovidiu, un jucător al constănțenilor a acuzat că a fost ținut de un adversar, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CFR Cluj a învins-o pe Farul cu 2-1 în deplasare și s-a calificat matematic în play-off, ajungând la a 10-a victorie consecutivă sub comanda lui Daniel Pancu. Duelul de la Ovidiu nu a avut un final extrem de liniștit, pentru că în prelungiri constănțenii au cerut lovitură de la 11 metri.

Farul a cerut penalty pe finalul meciului cu CFR. Marius Avram: “Ar fi trebuit să se acorde”

Totul a plecat de la o centrare înspre careul mic a lui Popa, moment în care Doicaru a fost ținut de Marian Huja. Jucătorii Farului au cerut penalty, însă Florin Andrei a lăsat jocul să continue. Centralul nu a fost notificat să revadă faza nici de colegii din camera VAR, Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe.

După meci, Marius Avram a revăzut faza și a spus că Farul ar fi trebuit să primească lovitură de la 11 metri.

Arbitrul ezită foarte mult, are privirea întoarsă spre arbitrul asistent. N-a avut toate elementele și a cerut ajutorul colegului său de la margine. Urmărind faza, se vede că jucătorul celor de la Farul e ținut de tricou și răsucit în aer prin acea ținere, acea împingere exact în momentul în care se pregătea să lovească mingea cu capul.

Reclamă
Reclamă

Luând în calcul aceste elemente, concluzia e că arbitrii ar fi trebuit să acorde lovitura de la 11 metri și nu putem să spunem că oprește o situație clară de înscriere a unui gol, dar un cartonaș galben se impunea acolo.

Arbitrul a rămas un pic surprins, dacă vedeți, el e întors cu spatele și se întoarce către poartă în momentul respectiv, deci pierde. O lipsă de concentrare, acum el e întors cu spatele, vedeți, apoi se întoarce către poartă și are loc faza, deci e posibil să l fi surprins prost plasat în momentul respectiv, pentru că nu trebuie să alergi cu spatele către grupul de jucători către care urmează centrarea.

Poziționarea lui este deficitară și lucrul ăsta a dus în final la o decizie greșită din partea lui, plus că în momentul respectiv mai apar și doi jucători prin fața lui. Cred eu că ar fi fost foarte util să fi fost ajutat de cei din camera VAR. Sunt convins că ar fi acordat lovitură de la 11 metri. Sunt elemente suficiente pentru a fi chemat să vadă faza“, a spus Marius Avram, potrivit digisport.ro.

Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3
Reclamă

Ulterior, Avram a analizat o altă fază din repriza a doua unde Farul a cerut penalty și a considerat că și la acel moment, fotbaliștii de la Ovidiu ar fi trebuit să primească lovitură de la 11 metri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
Observator
Afacerea care s-a triplat în România: peste 10.000 de firme active în 2024
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
Fanatik.ro
El este fotbalistul din Iran care a fost condamnat la moarte cu doar câteva zile înaintea bombardamentelor. Unde se află acum
22:17
LIVE SCOREInter – Genoa 1-0. Echipa lui Cristi Chivu, duel cu formația patronată de Dan Șucu
21:57
Farul – CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă
21:55
Daniel Pancu, criză de nervi în Farul – CFR Cluj. Și-a împins un coleg și e suspendat pentru meciul cu Dinamo
21:35
Prima reacție de la FIFA după izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran: “Toată lumea va fi în siguranță”
21:30
Borussia Dortmund – Bayern 2-3. Pas mare către titlu pentru echipa lui Kompany, după victoria din ”Der Klassiker”.
21:22
Nota lui Ianis Hagi după ce a intrat de pe bancă în Galatasaray – Alanyaspor. Românul, precis, dar ineficient
Vezi toate știrile
1 Un nou blat în fotbalul românesc, dezvăluit de Sabin Ilie: “Multă lume implicată. Schimbau mii de euro” 2 Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce U Cluj a învins-o pe Oțelul. Șanse tot mai mici pentru campioană 3 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 4 Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic 5 „Mai bun decât ne așteptam”. Andrei Nicolescu a anunțat când poate debuta George Pușcaș la Dinamo 6 De Rossi, despre Cristi Chivu după eliminarea din Ligă: “Acum pare un fraier”
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial