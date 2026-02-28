Farul a cerut penalty în prelungirile meciului cu CFR Cluj. Verdictul: "Ar fi trebuit să se acorde 11 metri" - Antena Sport

Meciul dintre Farul și CFR Cluj a fost marcat de un final extrem de tensionat marcat de o decizie luată de centralul Florin Andrei și brigada sa. În prelungirile duelului de la Ovidiu, un jucător al constănțenilor a acuzat că a fost ținut de un adversar, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

CFR Cluj a învins-o pe Farul cu 2-1 în deplasare și s-a calificat matematic în play-off, ajungând la a 10-a victorie consecutivă sub comanda lui Daniel Pancu. Duelul de la Ovidiu nu a avut un final extrem de liniștit, pentru că în prelungiri constănțenii au cerut lovitură de la 11 metri.

Farul a cerut penalty pe finalul meciului cu CFR. Marius Avram: “Ar fi trebuit să se acorde”

Totul a plecat de la o centrare înspre careul mic a lui Popa, moment în care Doicaru a fost ținut de Marian Huja. Jucătorii Farului au cerut penalty, însă Florin Andrei a lăsat jocul să continue. Centralul nu a fost notificat să revadă faza nici de colegii din camera VAR, Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe.

După meci, Marius Avram a revăzut faza și a spus că Farul ar fi trebuit să primească lovitură de la 11 metri.

“Arbitrul ezită foarte mult, are privirea întoarsă spre arbitrul asistent. N-a avut toate elementele și a cerut ajutorul colegului său de la margine. Urmărind faza, se vede că jucătorul celor de la Farul e ținut de tricou și răsucit în aer prin acea ținere, acea împingere exact în momentul în care se pregătea să lovească mingea cu capul.