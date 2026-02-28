Gică Popescu nu a mai rezistat și a făcut praf arbitrajul după meciul cu CFR: „Nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren” - Antena Sport

CFR Cluj și-a adjudecat locul de play-off în Liga 1, după ce a obținut a zecea victorie consecutivă cu Daniel Pancu. Ardelenii s-au impus pe terenul Farului cu scorul de 2-1, dar au fost iertați de un penalty în prelungirile partidei.
Ultimul loc de play-off urmează să fie dezbătut în cursul zilei de duminică, după ce vor avea loc partidele Dinamo – FC Argeș și UTA Arad – FCSB.
Gică Popescu: „Astfel de greșeli te duc la disperare”
CFR Cluj și-a îndeplinit obiectivul cu Daniel Pancu pe bancă, după victoria cu 2-1 în fața celor de la Farul Constanța. Formația din Gruia a fost salvată de golurile marcate de Alibek Aliev și Karlo Muhar.
Gică Popescu a luat „foc” după deciziile controversate de arbitraj, constănțenii având două lovituri de la 11 metri neacordate, potrivit lui Marius Avram. Oficialul „marinarilor” și-a amintit și de eroarea lui Istvan Kovacs de la meciul cu FC Argeș și nu a iertat pe nimeni după fluierul final.
„Am văzut și noi după meci cele două penalty-uri, a doua greșeală flagrantă care se face, ca și la meciul de la Pitești, când Tudose ar fi trebuit să ia roșu. Vin două greșeli mari în seara aceasta, m-am ferit să fac evaluări până nu am văzut cele două faulturi clare. Eu îmi păstrez bunul simț și calmul, dar nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren, o voi face.
Astfel de greșeli te duc la disperare, avem nevoie de puncte pentru a nu intra în acea zonă periculoasă, dar cu astfel de greșeli, ajungi să ai o astfel de reacție. Suntem la capătul răbdării, după ultimele două meciuri. Eu nu înțeleg, arbitrul poate greși, prost poziționat, tușierul are circumstanțe, dar VAR-ul? De ce mai e VAR?
Ce elemente a găsit acum? De ce e rea intenție? Sunt două meciuri, la Pitești cel mai bun arbitru român nu dă fault și implicat cartonaș galben. E șmecherie asta, să nu dai fault ca să nu dai galben, iar acum avem două penalty-uri. Cât bun simț să avem? Eu ce am văzut, în campionatul nostru, ca să ai arbitraje bune ca să faci scandal. Trebuie să faci ce a făcut Dani Coman, să ai o reacție violentă. A luat o amendă și s-a terminat.
Vreau să avem o ținută corectă, dar te apucă disperarea. Ce să îmi mai explice? Am pierdut puncte, se apropie echipele de noi.. Nu mă face să mă gândesc la alte măgării? I-a încețoșat ecranul de la televizor și nu a văzut? Asta e rea intenție. Cât să suportăm? Te cheamă apoi la Comisii. De ce mai avem VAR?! Trebuie să fac un protest și plecăm acasă”, a declarat , potrivit digisport.ro.
