Gică Popescu nu a mai rezistat și a făcut praf arbitrajul după meciul cu CFR: „Nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren” - Antena Sport

CFR Cluj și-a adjudecat locul de play-off în Liga 1, după ce a obținut a zecea victorie consecutivă cu Daniel Pancu. Ardelenii s-au impus pe terenul Farului cu scorul de 2-1, dar au fost iertați de un penalty în prelungirile partidei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ultimul loc de play-off urmează să fie dezbătut în cursul zilei de duminică, după ce vor avea loc partidele Dinamo – FC Argeș și UTA Arad – FCSB.

Gică Popescu: „Astfel de greșeli te duc la disperare”

CFR Cluj și-a îndeplinit obiectivul cu Daniel Pancu pe bancă, după victoria cu 2-1 în fața celor de la Farul Constanța. Formația din Gruia a fost salvată de golurile marcate de Alibek Aliev și Karlo Muhar.

Gică Popescu a luat „foc” după deciziile controversate de arbitraj, constănțenii având două lovituri de la 11 metri neacordate, potrivit lui Marius Avram. Oficialul „marinarilor” și-a amintit și de eroarea lui Istvan Kovacs de la meciul cu FC Argeș și nu a iertat pe nimeni după fluierul final.

„Am văzut și noi după meci cele două penalty-uri, a doua greșeală flagrantă care se face, ca și la meciul de la Pitești, când Tudose ar fi trebuit să ia roșu. Vin două greșeli mari în seara aceasta, m-am ferit să fac evaluări până nu am văzut cele două faulturi clare. Eu îmi păstrez bunul simț și calmul, dar nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren, o voi face.