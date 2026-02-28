Farul - CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă - Antena Sport

CFR Cluj s-a calificat în play-off, după succesul cu scorul de 2-1 contra celor de la Farul Constanța, în penultima etapă a sezonului regular din Liga 1.

Alibek Aliev și Karlo Muhar au adus a zecea victorie la rând pentru echipa lui Daniel Pancu, care a câștigat în ciuda golului marcat de Alexandru Ișfan.

Farul – CFR Cluj 1-2

Final de meci! CFR Cluj se califică în play-off!

Min. 64: GOL! Alexandru Ișfan reduce din diferență cu un super-gol!

Min. 46: Start în repriza a doua!