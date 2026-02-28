Farul - CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă - Antena Sport

Închide meniul
Farul – CFR Cluj 1-2. Ardelenii se califică în play-off, după a zecea victorie la rând cu Daniel Pancu pe bancă

Bogdan Stănescu Publicat: 28 februarie 2026, 21:57

Farul - CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj s-a calificat în play-off, după succesul cu scorul de 2-1 contra celor de la Farul Constanța, în penultima etapă a sezonului regular din Liga 1.

Alibek Aliev și Karlo Muhar au adus a zecea victorie la rând pentru echipa lui Daniel Pancu, care a câștigat în ciuda golului marcat de Alexandru Ișfan.

Final de meci! CFR Cluj se califică în play-off! 

Min. 64: GOL! Alexandru Ișfan reduce din diferență cu un super-gol!

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză la Ovidiu! 

Min. 27: GOL! CFR Cluj își dublează avantajul după o nouă acțiune de excepție. Muhar este cel care a înscris.

Min. 16: GOL! CFR Cluj deschide scorul prin Alibek.

Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3Calea ferată Cluj-Oradea: promisiuni pentru 2027, realitate la doar 16% pe lotul 3
Min. 1: Start de meci la Ovidiu!

Update 18:20: Echipele de start:

  • Farul: R. Munteanu – D. Sîrbu, Larie, Marins, Pellegrini – Grigoryan, Ramalho, Dican, C. Ganea – Alibec, Ișfan. Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Ș. Duțu, Țîru, Fotin, Banu, Radaslavescu, Goncear, Tănasă, Vojtus, Doicaru, C. Sima. Antrenor: Ianis Zicu
  • CFR Cluj: M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, T. Keita, Păun – Cordea, Aliev, Korenica. Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Huja, Perianu, Fică, Deac, Gligor, Biliboc, Zahovic, Slimani. Antrenor: Daniel Pancu

Arbitru: Florin Andrei
Asistenți: Adrian Vornicu și Alexandru Vodă
Arbitru VAR: Ionuț Coza
Asistent VAR: Sebastian Gheorghe
Rezervă: Vlad Baban
Observator arbitri: Liviu Ciubotariu

În tur, Farul s-a impus cu 2-0 cu CFR Cluj. Echipa lui Daniel Pancu vine după o serie incredibilă, de 9 victorii la rând în campionat. Etapa trecută, Farul a fost învinsă cu 1-0 de FC Argeş.

