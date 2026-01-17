Daniel Pancu, discurs despre situația lui Ciprian Deac: „Deciziile antrenorului nu se discută niciodată” - Antena Sport

Dacă domnii care și-au dat cu părerea nu știu legile din România… există o lege conform căreia nu poți juca fotbal fără jucători sub 21 de ani. Eu, în astea două luni, până la Crăciun, cât am fost antrenor, nu am respectat legea. Pentru că unul dintre jucătorii Șfaiț sau Biliboc, care joacă pe același post cu Ciprian, jumătate din antrenament îi antrenam izolat. Eu antrenez sistemic și integrat”.

Daniel Pancu: „Nu mi-am bătut joc de nimeni în viața mea”

„Deci, practic, cu un jucător pe care sunt obligat să îl trimit pe teren, nu îi antrenam la capacitate maximă. Una e să alergi și să ai aceeași parametrii cu colegii tăi, care au niște relații de joc, și una e să te antrenezi în spatele porții, să faci ture de teren, sprinturi printre gărdulețe. Ăsta a fost principalul motiv.

Sau ar fi trebuit să trimit Cordea, Korenica și așa mai departe, jucători să se antreneze separat. Nu, eu antrenez 10 contra 10. Am găsit și câte 4 jucători pe un post când am venit, ceea ce nu e normal, e anormal total. Sunt 10 contra 10, doi pe post, și încă 5-6 de viitor, foarte tineri. Ăștia suntem, 26, plus 3-4 portari.

Respectul meu pentru jucători cum e Ciprian nu va dispărea absolut niciodată, nu mi-am bătut joc de nimeni în viața mea, e o situație pe care a înțeles-o foarte bine. Indiferent de părerea lui, el o să aibă parte de tot respectul meu, se antrenează în continuare cu noi. Nu am vrut în cele 10 zile din Spania să am vreo față tristă, o față tristă ar fi însemnat ca unul dintre cei mici să iasă, să nu joace și așa am ajuns la o decizie cu care sunt absolut împăcat.

El nu a pierdut nimic, s-a antrenat zi de zi aici, se antrenează în continuare cu grupul și probabil până la sfârșitul campionatului va mai apărea în echipa CFR-ului. Atât am avut de spus”, a concluzionat Pancu la conferința de presă.